Tour 2024 brez udarnega asa

Potem ko se je v petek dvignil zastor nad 72. novoletno turnejo štirih skakalnic, bodo na zadnjo soboto v letu 2023 svoj tekmovalni izziv odprli smučarski tekači. Njihov priljubljeni Tour se bo začel s šprintom v Dobbiacu/Toblachu tik ob italijanski meji z Avstrijo.

V slovenskem taboru si predvsem želijo kakšen vidnejši dosežek od teh v spodletelem uvodnem nordijsko-švicarskem delu sezone. Pod posebnim drobnogledom bosta v ženski konkurenci Eva Urevc, v moški pa Miha Šimenc. Slednji pa med tekmeci ne bo imel udarnega asa tekaške smučine Johannesa Høsflota Klæba.

Norvežan se je namreč z zapisom na družbenem omrežju javil v petek, torej dan pred uvodno etapo Toura, in javno objavil, da je z visoko temperaturo obležal v postelji. »Zelo mi je žal, toda letošnje turneje se ne bom mogel udeležiti. Po tekmi v Davosu sem šest dni ležal s temperaturo, šel sem domov za božične praznike v upanju, da bom okreval in se pripravil za štart v Toblachu, pa temu žal ni bilo tako. Zaradi gripe me na letošnjem Touru ne bo,« je dejal trikratni zmagovalec te prestižne turneje.