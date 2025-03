Tudi dežurni gasilci reševali pokljuško zimsko pravljico

V nadaljevanju preberite:

Navzlic številnim težavam pred začetkom tekmovanja smo na Pokljuki doživel lep biatlonski svetovni pokal, povrhu z izjemnima predstavama Jakova Faka in Anamarije Lampič. Ob koncu smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem dogodka Timom Farčnikom. Kaj je v spremenijivih vremenskih razmeram tik pred začetkom povzročalo prirediteljem največ težav? Zakaj so morali ukrepati gasilci? Kateri pomembni gostje so obiskali tekmo? Kako je bilo glede izvedbe ukrepov za želeni mir divjih petelinov, za katere se je začelo obdobje parjenja? In kaj prinaša Pokljuki novi božično-novoletni termin?