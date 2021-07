Umrl nekdanji predsednik Fis Gian Franco Kasper

Umrl je nekdanji predsednik Mednarodne smučarske zveze (Fis) Gian Franco Kasper, je sporočila krovna zveza. V Fisu je deloval 46 let, od tega 23 kot predsednik, ko ga je na 52. skupščini 4. junija nasledil Johan Eliasch. Sedeminsedemdesetletnega Kasperja so v bolnišnico sprejeli le nekaj dni pred volilnim kongresom in je tam ostal do smrti.

Švicar Kasper je bil član Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) med letoma 2000 in 2018, ko je na kongresu v Buenos Airesu prejel nagrado olimpijski red in postal častni član Moka. Od leta 2003 je bil član Svetovne protidopinške organizacije, med drugim je bil tudi podpredsednik televizije Moka Olympic Channel Services.



»Gian Franco Kasper je bil edinstven v mednarodnem športnem svetu. Fis je zgradil iz majhne zveze do nedvomno zelo močne zveze zimskih športov. To je bilo mogoče le zaradi njegove izjemne vizije in delovne etike. Imel sem privilegij, da sem ga poznal četrt stoletja,« je dejal predsednik Fis Johan Eliasch. Kasper je v domačem St. Moritzu začel kariero kot novinar pri Courier de St. Moritz in se nato za nekaj časa preselil v turistično industrijo. A tam ni bil dolgo, nekdanji predsednik Fis Marc Hodler ga je poklical, da je postal generalni sekretar te organizacije, Hodlerja pa je nato nasledil leta 1998.

