Umrl pionir slovenskega hokeja Tone Prosenc

V 93. letu starosti se je za vedno poslovil Tone Prosenc, član prve povojne generacije slovenskih hokejistov, izjemni odvetnik in nekdanji predsednik arbitražnega tribunala OKS-ZŠZ.

Prosenc je barve ljubljanskega kluba Olimpija zastopal med letoma 1948 in 1964. Poleg tega, da je pripadal prvi povojni generaciji slovenskih hokejistov, je bil do smrti najstarejši živeči hokejski reprezentant v Sloveniji. Leta 1955 je nastopil na svetovnem prvenstvu v Zahodni Nemčiji, kjer je kot član jugoslovanske hokejske reprezentance osvojil končno 5. mesto.

Ni bil le hokejist. Dolga leta je deloval kot sodnik in si v tem času ustvaril prepoznavno ime. Poleg tega je bil tudi pomemben član olimpijske družine. Po ustanovitvi arbitražnega sodišča za šport pri OKS-ZŠZ leta 1988 je bil za imenovan za predsednika. V svoji karieri kot član olimpijske družine je predsedoval 40 arbitrom.

Tone Prosenc je med kolegi pravniki užival veliko spoštovanje zaradi svojega bogatega znanja in izkušenj predvsem pa zaradi izrednega občutka za obravnavo občutljivih področij, ki povezujejo šport in pravo. S svojim zgledom in koristnimi nasveti je lahko pomagal zlasti mlajšim kolegom arbitrom, saj je športno pravo zelo specifično in zahteva poglobljeno in preudarno odločanje, v nekaterih primerih pa je zaradi pomanjkanja prakse potrebno orati ledino in pri tem dobro pretehtati razloge, da se pride do pravične rešitve.

Plošček za začetek tekme med Olimpijo in KAC je pred dvema letoma vrgel Tone Prosenc. FOTO: Jure Eržen

Krasil ga je izjemen tovariški odnos do sodelavcev in športnih prijateljev, ki ga v zadnjem času vse bolj pogrešamo, so zapisali pri Olimpijskem komiteju Slovenije.

Ljubezen do hokeja je ohranil tudi po koncu igralske kariere. »Hokej je najlepša igra na svetu,« je dejal, ko se je pred dobrima dvema letoma, kot najstarejši še živeči reprezentant, v Ljubljani udeležil srečanja nekdanjih kapetanov hokejske reprezentance ob 90. obletnici slovenskega hokeja ter predstavitvi priprav na IIHF Svetovno prvenstvo Divizije I-A v Ljubljani, pa so zapisali na Hokejski zvezi Slovenije in izrazili sožalje svojcem in bližnjim.