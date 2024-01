Urša Bogataj z otroškim vozičkom v Ljubnem

Olimpijska zmagovalka Urša Bogataj je z otroškim vozičkom spremljala prvo od dveh tekem sezone svetovnega pokala smučarskih skakalk na Ljubnem, kjer je padla na prvi dan leta 2023 in je morala zaradi poškodbe kolena na operacijo. V začetku marca je prekinila športno pot, konec tistega meseca pa oznanila, da pričakuje otroka. S partnerjem Sandijem Križnarjem, bratom smučarske skakalke Nike Križnar, sta povila prvorojenca Tima. Ta čas še ni želela ne potrditi ne zanikati morebitnega nadaljevanja kariere. »Ko bo pravi čas, bom povedala, kakšna je moja odločitev. Se pa bolj nagibam na eno stran.«

Stala je pod Rajhovko, kjer ji je v prejšnji zimi skakalnica še drugič »naložila« poškodbo kolena, prvič je bilo to po padcu v Planici. Drugič na Ljubnem, kjer se je po grdem padcu prijela za levo koleno, z doskočišča pa so jo odnesli na nosilih ter nato odpeljali v bolnišnico v Ljubljano. A je tokrat sprva odvrnila, da bi šla v kombi, ki bi jo tudi danes znova popeljal na zalet. »A trenutno sem v drugačni vlogi. Tudi če bi me prijelo, ne bi šla spet tja,« je takoj dodala.

Dejala je, da mora najprej povsem pozdraviti koleno. »Zavedam se, da imam za to manj časa kot prej. Moje življenje je drugačno, a dobro in zanimivo. Pri prejšnji poškodbi sem videla, koliko časa sem morala trenirati, a me je koleno vseeno bolelo, čeprav se je dobro pozdravilo. Bolečina zaradi pritiskov ostane.« Osemindvajsetletna trikratna zmagovalka tekem svetovnega pokala, s tem je tretja na slovenski večni lestvici med skakalkami, je leta 2022 v Pekingu osvojila zlati olimpijski medalji tako na posamični tekmi kot tudi na mešani ekipni. Odličji bi lahko branila na zimskih OI leta 2026 v sosednji Italiji.

Potrebuje gibanje

»Se jih veselim, ne glede na to, kako bo,« je odvrnila med navihanim nasmehom brez oprijemljive odločitve, ali bi znova oblekla kombinezon na OI, kar pa vendarle nekako nakazuje smer dokončnega odgovora nekje v prihodnosti. Ne glede na to, da telesna kondicija pri njej ni problem. »Kondicijo vzdržujem. Sem pač tak človek, da imam rada šport, potrebujem miganje. Z vozičkom grem rada na hiter sprehod v klanec.«

Čeprav je njeno življenje ubralo povsem drugačno pot kot v času treningov in tekmovanj, pa ji organizacija ne povzroča preglavic. »S tem nimam težav. So pa zdaj na mojem urniku druge stvari, kot sem jih imela. Tudi doma je luštno biti. Nočnega vstajanja tudi ni veliko, za zdaj imava kar srečo.« Po tem, ko Bogatajeva ni mogla več tekmovati v drugi polovici prejšnje sezone, je v letošnjo na velika vrata stopila desetletje mlajša Nika Prevc, sedaj vodilna v pokalu. »Toliko jo poznam, da sem vedela, da bo do tega enkrat prišlo. Morda nisem ravno mislila, da bo to že letos. Naj čim dlje ostane tako in ji izkušnje pomagajo v prihodnosti. Verjamem, da jih bo tudi takrat znala izkoristiti,« je ocenila Urša Bogataj.