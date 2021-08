Urša lovi četrto zaporedno zmago, Nika tretjo

Najboljše smučarske skakalke na svetu so se iz Courchevela, kjer so se med seboj merile pred tednom dni, preselile v Frenštat, kjer bo jutri (10.30) na sporedu četrta letošnja tekma za veliko nagrado Mednarodne smučarske zveze (FIS). Zoran Zupančič, glavni trener slovenske ženske vrste, je na Češko odpeljal isto šesterico s trikratno zmagovalko Uršo Bogataj na čelu.



Ob prepričljivo vodilni v skupni razvrstitvi Bogatajevi bodo v današnjih kvalifikacijah (18.00) nastopile še Nika Križnar (skupno 4.), Ema Klinec (8.), Jerneja Brecl (14.), Špela Rogelj (16.) in Katra Komar (22.). »Začeli smo nad pričakovanji, saj ocenjujem, da dekleta še niso tako dobro pripravljena. Toda na tekmah so večinoma prikazala svoje najboljše skoke in ne bom se pritoževal, če bodo nadaljevala v takšnem slogu,« si je zaželel Zupančič.



Bogatajeva bo tako lovila četrto zmago zapovrstjo v letošnjem poletnem »svetovnem pokalu«, Križnarjeva pa tretjo zaporedno na srednji skakalnici v Frenštatu (HS-106) po letih 2019 in 2020. Na Češkem so sicer včeraj izpeljali moško tekmo za celinski pokal, na kateri je pod vodstvom trenerja Vasje Bajca zmagal Čeh Viktor Polašek. Najvišje uvrščeni Slovenec je bil Jernej Presečnik na četrtem mestu, preostali naši skakalci so se dosegli naslednje uvrstitve: 11. Marcel Stržinar, 28. Žak Mogel, 36. Aljaž Osterc, 44. Taj Ekart. Roka Masleta so diskvalificirali zaradi neustreznega dresa.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: