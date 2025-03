Utrujena Lampičeva: Žal mi je za Polono in ostale, treslo se mi je celo telo

Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Anton Vidmar in Lovro Planko so na zadnji preizkušnji biatlonskega svetovnega pokala na Pokljuki danes osvojili 10. mesto v mešani štafeti. Zmagali so Švedi Anna Karin Heijdenberg, Hanna Öberg, Martin Ponsiluoma in Sebastian Samuelsson.

Polona Klemenčič je s čisto desetko na strelišču odprla tekmo za Norveško, Švedsko, Poljsko in Nemčijo ter svojo predajo končala na petem mestu. »Res sem zadovoljna, da sem se zbrala in naredila dobro tekmo. Prvi krog sem zdržala z ostalimi, v drugem krogu pa se nisem zagnala za najboljšimi, da na strelišču ne bo prišlo do napak. Naredila sem še eno ničlo,« je bila po tekmi zadovoljna Klemenčičeva.

Lampičeva, tretja na posamični zasledovalni tekmi, je v ležečem položaju zadela vseh pet tarč in na tribunah so že začeli naraščati apetiti, ko je s štadiona na Rudnem polju šla na tretjem mestu. V stoječem položaju pa se trenutno najboljša slovenska tekmovalka v megli in sneženju ni znašla. S 13. mesta je Lampič po treh kazenskih krogih lovila konkurenco, da bi nekoliko izboljšala izhodišče.

»Že pred štartom me je skrbelo streljanje, saj sem zelo utrujena. Manjka mi energije, pozno sem šla spat v soboto. Delal je adrenalin, enostavno nisem mogla spati. Pozna se tak dan, ko si cel dan na nogah in opravljaš vse obveznosti. S sladkorjem sem skušala dobiti nekaj dodatne energije, do drugega kroga je šlo dobro, a na strelišču sem čutila, da se mi trese celo telo in dobro je, da sem sploh zadela dve tarči. Žal mi je za ostale. Polona je opravila vrhunsko,« je po tekmi priznala Lampičeva in dodala, da tudi take tekme pridejo po uspehu, kot je bil v soboto.

»Vse se mora poklopiti. Še vedno nisem ostrostrelka, ki bo na vsaki tekmi merila visoko. Moram trenirati, graditi postopoma in se osredotočati na posamezne tekme,« je še dodala tekmovalka, ki se želi najprej spočiti pred torkovim odhodom na finale pokala na Norveško.

Anamarija Lampič je prvi strelski nastop opravila brezhibno, stoje pa ni bila natančna. FOTO: Jure Makovec/AFP

Vidmar je tekmo začel na 10. mestu in ga s tremi popravami obdržal. »Nisem zadovoljen. Lahko bi iztržil več z domačega strelišča. Ampak sezona se zaključuje navzgor in s tem sem lahko zadovoljen.« Planko pa se je z reprezentancama Ukrajine in Poljske boril za mesta od devet in 11. Popravljal je štiri zgrešene strele in bil 10.

V boju za zmago so bili od začetka Norvežani in Švedi, Francozinja Oceane Michelon pa je popravljala napako Jeanne Richard, ki je morala v prvi predaji v kazenski krog in na polovici vrnila galske peteline na tretje mesto. Eric Perrot je nato ujel in prehitel tudi Martina Ponsiluomo in Johannesa Daleja Skjevdala.

Ko je Quentin Fillon Maillet popravljal tri strele na prvem postanku v zadnji menjavi, sta mu ušla Šved Samuelsson in Norvežan Isak Frey. Francoz je Norvežana na zadnjem streljanju ujel, a le v boju za drugo mesto, saj je Samuelsson najbolje opravil nalogo in šel v zadnji krog s 24 sekundami naskoka. Francoz je imel v smučini v zadnjih dveh kilometrih za drugo stopničko zmagovalnega odra več moči od tekmeca.