Lep podvig vse boljše ostrostrelke Anamarije Lampič na Pokljuki

Slovenski biatlonci se na domači tekmi svetovnega pokala na Pokljuki veselijo drugih stopničk. Na 12,5 km dolgi tekmi s skupinskim startom je Anamarija Lampič zasedla tretje mesto za Francozinjo Lou Jeanmonnot in Bolgarko Mileno Todorovo. Ključno je bilo dobro streljanje Anamarije, ki je zadela kar 19 od 20 strelov – enega je zgrešila v zadnji seriji v stoje –, v smučini pa je v težkih razmerah in stalnem sneženju zanesljivo prišla do tretjega mesta in drugih stopničk v karieri po tretjem mestu decembra na sprintu v francoskem Le Grand Bornandu.

Lampičeva je tekmo odlično odprla in prvi dve streljanji v ležečem položaju končala z desetimi zadetimi tarčami ter se prebila na peto mesto, na progi kasneje se je postavila na čelo zasledovalne skupine in bila pred naslednjim postankom na strelišču na tretjem mestu. Ko je zadela naslednjih pet tarč še v zanjo slabšem stoječem položaju, so domači navijači začeli upati na nove stopničke. Dobrih osem sekund naskoka je imela Francozinja Lou Jeanmonnot, ki je že enkrat morala v kazenski krog, štiri njena rojakinja Julie Richard.

Popoldne še tekma fantov

Pet sekund je zaostajala Bolgarka Milena Todorova, 15 pa skupina zasledovalk na čelu z vodilno v skupnem seštevku svetovnega pokala Nemko Franzisko Preuss. Slednja je branila 60 točk prednosti pred Jeanmonnotovo. Francozinja Jeanmonnot je na zadnjem postanku zadela vseh pet tarč, tudi Bolgarka Todorova. Lampičeva, na strelišče je prišla kot druga, in Richardova pa sta strelišče zapustili z enim kazenskim krogom na tretjem in četrtem mestu. Za drugo Todorovo je Anamarija zaostajala 21 sekund, za Richardovo pet, a je Francozinjo hitro ujela.

Anamarija Lampič je pritekla do tretjega mesta. FOTO: Matej Družnik

V nadaljevanju se vrstni red ni spremenil. Lou Jeanmonnot je z novo zmago razliko v skupnem seštevku svetovnega pokala za Nemko Preuss, ta je bila peta, zmanjšala na 15 točk. Svojo najvišjo uvrstitev v karieri je dosegla Todorova, tretja je bila Anamarija Lampič. Ob 15.45 je na sporedu še moška tekma s skupinskim startom, tudi s četrtkovim zmagovalcem Pokljuke na skrajšani posamični tekmi Jakovom Fakom.