V kitajskem letu tigra kikirikal na Petelinjem grebenu

Alpski smučarji in smučarke so, še posebno v hitrih disciplinah, dejavno oddelali konec tedna pred bližnjimi olimpijskimi igrami v Pekingu. V drugem smuku na sloviti progi Streif s Petelinjega grebena v Kitzbühlu, ki velja za najzahtevnejšo na svetu, si je Miha Hrobat s 16. mestom prismučal svojo najboljšo uvrstitev na smukih za svetovni pokal. Martin Čater je po napaki v spodnjem delu proge, ko je nepravilno presmučal vratca, ostal brez uvrstitve, Boštjan Kline, v Avstriji je imel želodčne težave, je najprej kanil kreniti na štart, nato se je odpovedal kitzbühlski dirki v snežni F1. »Zelo dober nastop, sicer je bila to težka tekma z zelo slabo vidljivostjo. Na štartu sem se poskušal prepričati o svojih sposobnostih, vedel sem, da sem lahko hiter in da mi takšne proge ustrezajo. Tako sem se resnično le vrgel dol,« je ocenil Hrobat.

»Zelo sem razočaran. Sem kar potrt, smučanje ni bilo slabo, vsaj zdi se mi. A občutek tudi imam, da sem letos vseeno v Kitzbühlu storil neki napredek, da sem poskušal res tekmovati. Vse moram pač malce prespati,« pa je omenil Čater. Britanec Dave Ryding je zmagal na slalomski preizkušnji. Petintridesetletnik je dosegel sploh prvo zmago za Veliko Britanijo v zgodovini alpskega smučanja. Slalomistom je ogromno težav povzročalo ne le močno sneženje, temveč tudi zahtevni postavitvi, osip tekmovalcev je bil ogromen.

Žana dvignilo v odstop

Med tistimi, ki so odstopili, je bil tudi edini slovenski finalist Žan Kranjec. Po 29. mestu na prvi progi na drugi ni dolgo zdržal in posledično je ostal brez točk. Tijan Marovt je bil prepočasen za uvrstitev v finale in je končal kot 42. »V prvi vožnji je bilo na moji strani nekaj sreče, da sem sploh prišel v drugo, ki sem se je lotil odločno, a že na prvi grbini bi moral prismučati z več smeri. Nisem menil, da me bo tam toliko dvignilo, zapeljal sem s proge,« je dejal Kranjec.

Ilki Štuhec pred pekinškimi ZOI nagaja desno koleno. FOTO: Sergej Belski/Usa Today Sports

Glavni slovenski trener za tehnične discipline Klemen Bergant je dodal: »Žan je prvo progo presmučal še malce v krču. V zadnjih štirinajstih dneh se mu je kar veliko dogodilo, v Kitzbühlu je bila priložnost, a druga proga je bila pravi pokol. Bil je še brez podatkov, saj tudi tekmovalec, ki je bil pred njim, ni bil dovolj hiter, da bi se razkrile vse pasti. A menim, da se Kranjec vrača k boljšim časom. V torek je Schladming, nato OI, menim, da bo tako, kot je treba.«

Ilko Štuhec muči koleno

Italijanka Sofia Goggia je potrdila primat v ženski smukaški konkurenci svetovnega pokala z zmago v domači Cortini d'Ampezzo. Včeraj je v superveleslalomu odstopila, padla je še drugič v osmih dneh, potem ko se ji je to dogodilo na smuku v Zauchenseeju. Po padcu v Cortini so najprej sporočili, da čuti bolečine v levem kolenu, nato so jo odpeljali v Milano na dodatne preiskave.

Najboljša Slovenka Ilka Štuhec je bila na smuku 11. »Predvsem v zadnjem delu proge sem izgubila kar nekaj časa. Že ves teden sem tam lovila linijo. Smuk je bil sicer skrajšan, saj so bili sunki vetra res močni, bilo pa je za vse enako in se je treba pač le prilagoditi,« je povedala Štuhčeva, dvakratna smukaška svetovna prvakinja, ki v superveleslalomu ni nastopila, saj je med smukaško preizkušnjo začutila bolečine v desnem kolenu. Maruša Ferk Saioni je na smuku zasedla 42. mesto, v super-G je bila 31.