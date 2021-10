V Peking le cepljeni športniki, vsi preostali v 21-dnevno karanteno

Na Kitajskem pričakujejo več kot 2000 tujih športnikov

Tudi pekinške igre bodo posebne. FOTO: Tingshu Wang/Reuters



»Premikanje dovoljeno samo med prizorišči tekmovanja«

Organizatorji zimskih olimpijskih iger v, ki bodo februarja prihodnje leto, so pred začetkom testnih tekmovanj dejali, da se zaradi koronske pandemije soočajo z velikimi pritiski. Prihajajoče zimske igre bodo bržkone najbolj omejen množični športni dogodek vse od začetka pandemije, tudiin zza vse.Vsak, ki bo želel v »varen koronski mehurček« zimskih olimpijskih iger, bo moral imeti potrdilo o polnem cepljenju. Naj gre za športnike, funkcionarje ali njihove spremljevalce. Tisti, ki zaradi določenih okoliščin ne bodo cepljeni, bodo morali ob prihodu v kitajsko glavno mesto za, preden bodo dobili dovoljenje za vstop v mehurček.Organizatorji olimpijskih iger bodo preizkusili številne ukrepe v nizu domačih testnih dogodkov, mednarodnih tekmovanj in usposabljanj za tuje športnike, ki se bodo začeli v petek in trajali nekaj tednov. »Pričakujemo, da bo na Kitajsko prišlo več kot 2000 tujih športnikov, uradnikov ekip, mednarodnih tehničnih uradnikov ter sodnikov,« je na srečanju z novinarji povedalvodja prizorišč pri pekinškem organizacijskem odboru. »Pri preprečevanju in obvladovanju epidemije se soočamo z velikim pritiskom,« je dodal.Kitajska je tako rekoč zaprla svoje meje, da prepreči rast koronskih okužb, vendar je dovolila vstop v državo udeležencem testnih tekmovanj, večinoma iz azijskih držav. Za razliko od olimpijskih iger Tokio 2020 to poletje bodo zimske igre v Pekingu imele gledalce, čeprav gre le za prebivalce celinske Kitajske.Toda varni mehurček zimskih olimpijskih iger bo veliko strožji, kot je bil v japonski prestolnici, opozarjajo prireditelji. Le polno cepljeni udeleženci, vključno z mediji in zaposlenimi na prizorišču, lahko vstopijo v koronski mehurček brez tritedenske karantene. Nato ves čas trajanja iger tudi ne bodo smeli zapustiti mehurčka.»Vse od trenutka, ko bodo športniki in njihovi spremljevalci vstopili v mehurček do odhoda s Kitajske bomo strogo uveljavljali ukrepe tako imenovane zaprte zanke od točke do točke,« je povedal, vodja oddelka za preprečevanje in nadzor epidemije.»V zaprti zanki se lahko vsi udeleženci dogodka premikajo samo med prizorišči tekmovanja in sodelujejo pri dejavnostih, povezanih z njihovim delom, s tekmovanjem in usposabljanjem. Druge dejavnosti niso dovoljene,« je še dodal. Zimske olimpijske igre 2022 so na sporedu od 4. do 20. februarja.