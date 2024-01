V prvi deseterici kar trije Slovenci, kvalifikacije Kobajašiju

Kvalifikacije na zadnji postaji novoletne turneje so minile po slovenskih željah. Veter tokrat ni povzročal težav prirediteljem, prav tako ne slovenskim skakalcem, vsi so se uvrstili na sobotno tekmo v Bischofshofnu.

Najboljši v kvalifikacijah je bil Rjoju Kobajaši, najbolj se mu je približal Stefan Kraft, visoko so bili tudi Slovenci. Anže Lanišek je končal na petem mestu, tik za njim sta se zvrstila Peter Prevc in Lovro Kos. Timi Zajc je končal na 13. mestu in bo prav tako nosilec v paru v jutrišnji prvi seriji, Domen Prevc pa bo imel po 39. mestu status izzivalca.

»Vidi se, da smo vsi skupaj, dodati moramo še malo sproščenosti, predrznosti in bomo lahko hitro pri vrhu. Skok je bil lep, glede na to, da sem jeseni ob vzgonskem vetru skakal krajše na tej skakalnici, sem zadovoljen. Čedalje bolj si zaupam,« je v izteku za nacionalno televizijo povedal Lanišek. V prvi seriji se bo pomeril s Simonom Ammannom, Peter Prevc z Jevgenom Marušjakom, Kos z Remom Imhofom, Zajc z Eetujem Nousiainenom, Domen Prevc pa bo izzval Rena Nikaida.

Tokrat je bil nekoliko bolj skromen Andreas Wellinger, ki je kvalifikacije končal na 9. mestu in zdi se, da je pred zadnjo tekmo Kobajaši v boljšem položaju in tudi formi za osvojitev zlatega orla, že tretjega v svoji karieri.

Jutrišnja tekma v Bischofshofnu se bo začela ob 16.30.