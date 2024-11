V Skandinaviji ni sonca in alpske energije, ki jo cenim

V nadaljevanju preberite:

V finskem Medvedjem zalivu (Kontiolahti) se bo naslednjo soboto s preizkušnjama v mešanih dvojicah in mešanih štafetah začela nova sezona svetovnega pokala v biatlonu. Vso sezono do 23. marca na norveškem Holmenkollnu se bo teklo in streljalo, sredi februarja bo v Lenzerheideju v Švici tudi svetovno prvenstvo. Če udarno slovensko moško orožje ostaja Jakov Fak, pa bo Anamarija Lampič v svoji tretji sezoni po prestopu iz smučarskega teka v biatlon gotovo želela rezultatsko čim boljše predolimpijsko tekmovalno obdobje. O tem je pred štartom v Severni Kareliji tudi podrobno spregovorila. Od Tajske, Cipra do olimpijskih iger leta 2026 so se izmenjavale teme.