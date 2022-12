V teku bolje kot na skakalnici

Nordijske kombinatorke so danes v norveškem Lillehammerju začele novo sezono svetovnega pokala. Prvo tekmo je dobila domačinka Gyda Westvold Hansen, najboljša Slovenka Ema Volavšek je bila za uvod osma. Že po skoku na srednji napravi v Lillehammerju je bila domača tekmovalka v vodstvu, prednost pa je nato brez težav zadržala še po petkilometrskem teku. Druga je bila Italijanka Annika Sieff, ki je v drugem delu tekme sicer veliko izgubila in zaostanek z 12 sekund povečala na minuto in 11 sekund. Na tretji stopnički je tekmo končala Nemka Nathalie Armbruster (+ 1:29,6).

Volavšek je imela po skoku 14. izhodišče, kar je pomenilo 2:25 minute slabši štartni položaj v teku. Tekaški del pa je opravila precej bolje, imela četrti čas teka in se tako povzpela na osmo mesto, na koncu je zaostanek znašal 2:30,4. Druga slovenska predstavnica na tekmi Silva Verbič je po skakalni polovici preizkušnje zasedala 23. mesto, imela je 3:43 minute zaostanka. V teku se je ta še nekoliko povečal, tako da je izgubila dve mesti in tekmo končala kot 25.