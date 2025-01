Cunami v drugi tretjini odplavil morske pse

Hokejisti Olimpije so s 4:0 v gosteh premagali Innsbruck. Odločilna je bila druga tretjina, ki so jo Ljubljančani dobili s 3:0. Strelci za slovenske prvake so bili Nick Bonino, Žiga Mehle, Wyatt Ege in Rok Kapel.

Ljubljanski hokejisti so na današnji tekmi z zadnjeuvrščenimi Tirolci dosegli nujne tri točke, s katerimi so ostali na osmem mestu lestvice, ki prinaša prednost domačega ledu v kvalifikacijah za končnico. Naloga zmajev je bila teoretično enostavna, praktično pa nekoliko manj. Innsbruck je, čeprav je zadnji, to sezono že namučil ljubljansko zasedbo in do današnje tekme dobil dva obračuna od treh, tudi decembrskega v Tivoliju (6:2), ki je bil eden od razlogov za predčasno slovo trenerja Anttija Karhule.

Za pot na Tirolsko so imeli Ljubljančani dobro popotnico, saj so pred tremi dnevi po hudem boju ugnali Bolzano, ekipo z vrha lestvice, ki je sicer imela premoč, a je bil v vratih Ljubljančanov odlični Lukaš Horak.

Danes so bile vloge obrnjene. Ljubljančani so imeli izrazito premoč (v strelih je bilo na koncu kar 44-24), toda domači vratar Paul Brandner je imel odličen večer. Tekmo je končal s 44 obrambami, ni pa mogel ustaviti vsega, kar so proti njegovim vratom poslali gostje.

Tekmo je odločilo le pet minut ob koncu druge tretjine. Najprej je po podaji Bonina zadel Kapel, dve minuti pozneje je bil uspešen Mehle, manj kot minuto za drugim golom pa so zmaji dosegli še tretjega, strelec je bil Bonino. Visoko vodstvo so v zadnji tretjini še oplemenitili z zadetkom Ega. Horak pa je ohranil mrežo nedotaknjeno s 24 obrambami.

Ljubljančane že v soboto čaka drugi del mini turneje na zahodu Avstrije, saj bodo gostovali še v Feldkirchu.