Polom zmajev ob Donavi

Hokejisti Olimpije Ljubljane so na tekmi 45. kola ICEHL v Linzu izgubili kar z 1:8 (1:0, 0:4, 0:4; Sabolič 15.). Tako so zdaj zdrsnili na 9. mesto, po točkah so sicer še izenačeni s Pustertalom (55). Prav Linz je 6., ki še neposredno vodi v končnico.

Neposredna uvrstitev v odločilni del je bila eden od ciljev ljubljanskega moštva pred sezono, vendar je že nekaj časa jasno, da je to bolj teoretična želja kot realna možnost, razlika med ekipama na šestem (Linz) in po novem devetem mestu (Olimpija) je že 17 točk!

Zdaj bodo Ljubljančani morali predvsem poskrbeti, da se vrnejo na osmo mesto, ki v dodatnih kvalifikacijah za končnico še prinaša prednost domače dvorane. Deseti Dunajčani zaostajajo sedem točk.

Začetek v Linzu sicer ni bil slab, gostje pa so rahlo terensko premoč tudi kronali z zadetkom, ko je ob številčni prednosti zadel Robert Sabolič.

A nato je sledil prvi mrk na tekmi v začetku druge tretjine. Med 21. in 27. minuto so domači dosegli tri gole in že uprizorili zasuk, ki ga je nato še v drugem delu z golom ob številčni prednosti potrdil Ken Ograjenšek, slovenski reprezentant.

Drugo slabo obdobje je sledilo med 45. in 49. minuto, ko so domači v polno zadeli še trikrat. Po 1:6 je pri gostih namesto Lukaša Horaka v vrata zadrsal Luka Kolin, ki pa je tudi prejel dva gola, zadnjega tri sekunde pred koncem. Linz je od štirih prednosti igralca tri izkoristil za zadetek. Obenem je to najvišji poraz zmajev v tej sezoni, pred tem so klonili z največ štirimi goli razlike (2:6 proti Salzburgu).

Naslednja tekma čaka Ljubljančane v torek, ko bodo gostili Bolzano, enega favoritov sezone.