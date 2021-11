Verjame, da se bo v Petru prižgala dodatna iskra

Najboljši smučarski skakalci so se iz Nižnega Tagila, kjer so minuli konec tedna opravili z uvodnima preizkušnjama v 43. sezoni svetovnega pokala, s posebnim čarterskim letalom preselili v Kuusamo, kjer bodo danes kvalifikacije, v soboto in nedeljo pa naslednji tekmi najvišje ravni. Neposredni let je trajal le tri ure, kar ducat manj, kolikor bi potrebovali za selitev z Urala do zimsko-športnega središča na severovzhodu Finske, če bi potovali z rednimi letalskimi povezavami prek Moskve in Helsinkov.

V olimpijsko zimo sta najbolje skočila Nemec Karl Geiger in Norvežan Halvor Egner Granerud; 28-letni šampion iz Oberstdorfa je v soboto slavil jubilejno 10. zmago in dan pozneje z drugim mestom potrdil rumeno majico vodilnega v svetovnem pokalu, tri leta mlajši as iz Osla, ki živi v Trondheimu, pa se je v nedeljo dvanajstič zavihtel na najvišjo stopnico odra za najboljše skakalce. Tako se je na večni lestvici zmagovalcev povzpel na 12. mesto, se odlepil od rojaka Roarja Ljøkelsøya in postal celo najboljši Norvežan po številu prvih mest!

Slovenski reprezentanti so po začetnih težavah vidno stopnjevali nastope in po lepem nedeljskem ekipnem uspehu s trojico med elitno sedmerico (4. Timi Zajc, 5. Cene Prevc in 7. Anže Lanišek) dobro razpoloženi zapuščali Nižni Tagil. To seveda velja za omenjene dobitnike točk (tudi naše edine na uvodni postaji), ki so si zagotovili ugodna izhodišča in si okrepili samozavest pred nadaljevanjem sezone. Srednji od bratov Prevc po dveh tekmah v skupni razvrstitvi zaseda visoko četrto mesto, tik za petami mu je Lanišek, medtem ko Zajc drži 11. mesto. Lovro Kos in Tilen Bartol sta bila v Rusiji obakrat prekratka za točke, Domen Prevc pa ni niti enkrat preskočil kvalifikacijske lestvice.

Medtem se je vrnil domov na trening, na Finsko pa je namesto njega odpotoval njegov najstarejši brat Peter Prevc, ki bi bil sicer na štartu že v Nižnem Tagilu, če ju ne bi z ženo Mino presenetilo malce prezgodnje rojstvo drugega sina. »Zaradi lepih razlogov smo tako rekoč čez noč za uvodno tekmovanje ostali brez Petra, ki se nam je zdaj spet pridružil. Vsi smo veseli zanj, rojstvo otroka je nekaj najlepšega, kar lahko človek doživi. Verjamem, da bo veseli dogodek v njem prižgal dodatno iskro in da bo še toliko bolj samozavesten ter željan uspehov,« je glede Petra Prevca povedal glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota, ki je s svojimi varovanci po preizkušnjah v Rusiji opravil še po en kondicijski in skakalni trening (»Nekateri fantje so skakali še bolje kot na tekmah.«), na vrh zaletišča pa so se podali tudi sinoči v Ruki.

Na Finskem tudi Vrhovnik in Brecl

Velika skakalnica Rukatunturi (HS-142) je sicer v teh dneh zelo zasedena, saj novo sezono začenjajo tudi najboljši nordijski kombinatorci na svetu. Včeraj so se pomerili v tako imenovani provizorični seriji, ki jo je v svojo korist odločil Avstrijec Johannes Lamparter (140 m). Slovenska tekmovalca Vid Vrhovnik (118,5 m) in Gašper Brecl (103 m) sta pristala na 30. oziroma 41. mestu. V Ruki bodo od danes do jutri tudi (prve) tri tekme za svetovni pokal v kombinaciji smučarskih skokov in tekov.