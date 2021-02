Z Avseniki v lepših časih

Koliko bi bilo tukaj gledalcev, če bi bil obisk dovoljen? S tem vprašanjem mi je pristopil včeraj v novinarskem središču Marco, dolgoletni soporočevalec z največjih biatlonskih tekmovanj, doma iz Turingije, male zvezne dežele v prostoru nekdanje NDR, v kateri pa ta zimska panoga še iz časov te države »delavcev in kmetov« ohranja poseben status. Odgovoril sem mu lahko z uradnim podatkom o 130.000 navzočih skupno na tem SP, presenečen je bil, saj takšnega zanimanja na Slovenskem navzlic prepoznavnosti dvakratnega svetovnega prvaka Jakova Faka le ni pričakoval.



Toda zgodbi velikega dogodka so tokrat tudi na Bledu, tem opevanem biseru Gorenjske z otočkom sredi jezera, pristopili drugače kot v preteklosti. Prireditelji so se povezali z uspešnimi stanovskimi kolegi iz Anterselve, ti so jim prijazno dostavili seznam največjih turističnih operaterjev za obiske biatlonskih tekem iz Nemčije in Skandinavije, tako pa so na Bledu že pred enim letom v hipu prodali 1000 postelj tujim gostom za obisk SP. Prek 6000 so jih pričakovali ob uvodni slovesnosti na blejski promenadi in vsaj polovico teh še vsak večer ob podelitvi kolajn z atraktivnim odrom na jezeru.



In zabave potem še zdaleč ne bi bilo konec. Tudi Avsenikovi nasledniki bi zlasti Avstrijcem, Bavarcem in Južnim Tirolcem godli njim tako priljubljene viže. In seveda vsem drugim. Prevladovala bi smeh in dobra volja, na daleč bi bilo slišati tisti prepoznavni »ju-hu-hu«. In naj bo tako kdaj prihodnjič, ko bomo spet imeli spokojen vsakdan. Tudi v tem biseru Gorenjske.

