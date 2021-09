Za zimske olimpijce cepljenje obvezno

Na največji športni dogodek prihodnje zime, zimske olimpijske igre v Pekingu, se pripravljajo tudi slovenski tekmovalci v zimskih športih, ki potekajo na prostem. Predsednik Slovenske smučarske zveze Enzo Smrekar je razkril, da bo za udeležence iger v Pekingu obvezno, da bodo cepljeni.



»Zaenkrat so informacije za udeležbo na olimpijskih igrah precej podobne temu, kar se je dogajalo na poletnih olimpijskih igrah letos v Tokiu. Zelo verjetno bo omejeno število obiska. Zadnja informacija je celo, da bo obvezno, da bodo udeleženci cepljeni,» je dejal Smrekar, predsednik krovne nacionalne organizacije za smučarski šport.



Upoštevajoč epidemiološke razmere in omejitve, povezane z epidemijo novega koronavirusa, smučarska zveza tudi letos ne bo pripravila tradicionalnega oktobrskega srečanja tekmovalcev z mediji in sponzorji pred začetkom zimske sezone. »Seveda bi bilo v tej predolimpijski sezoni popolnoma neodgovorno organizirati karkoli, kar bi ogrozilo zdravje športnikov. Zato se bomo držali več ali manj rutine lanskega leta,« je dejal Smrekar.



»Oktobra bo prva tekma v alpskem smučanju v Söldnu in že tam bomo videli, kakšen bo tempo. Če bi sodili po poletnih tekmovanjih v smučarski skokih, so bili pogoji udeležbe in funkcioniranja na prizoriščih enaki kot v pretekli sezoni, torej mehurčki, testiranja, izolirano, brez gledalcev,« je povedal prvi mož SZS.



»Olimpijske igre bodo pregled forme v tistem trenutku, ne bodo pa edini vrhunec sezone, vsekakor pa bodo pomembne. Sodeč po rezultatih v pretekli sezoni, v kateri so naši športniki imeli 42 uvrstitev na stopničke, šest medalj z nordijskega svetovnega prvenstva, nekaj zelo dobrih uvrstitev je bilo tudi na SP v alpskem smučanju, smo optimistični. Moje pravilo je, da nikoli ne napovedujem medalj. Vseeno pa pravim, da v kolikor imamo tekmovalce med prvih pet ali med prvih deset, so priložnosti za medaljo zelo blizu,« je razkril rezultatska pričakovanja.



»Finančno so razmere odlične, v tem smislu, da si lahko vsi privoščimo polne priprave, ki pa jih seveda krojijo ukrepi proti covidu-19. Alpski smučarji niso odpotovali na priprave v Argentino, Čile, več se trenira na evropskih ledenikih, ampak je za vse enako. V tem smo vsi izenačeni. Verjamem, da bodo športniki izkoristili priprave maksimalno in prišli z dobro formo v sezono,« je še dejal.

Mika ga tretji mandat

Smučarska zveza Slovenije bo prihodnje leto na volilni skupščini izbirala novo vodstvo zveze. Smrekar, ki je na čelu ene največjih slovenskih športnih zvez od oktobra 2013, najprej kot vršilec dolžnosti predsednika po razhodu s predhodnikom Primožem Ulago, nato s polnim mandatom od januarja 2014, je po četrtkovi seji izvršilnega odbora v izjavi za STA potrdil, da se bo potegoval za še tretji mandat na položaju predsednika SZS.



Volilna skupščina krovne nacionalne federacije bo predvidoma marca 2022 po pokalu Vitranc alpskih smučarjev v Kranjski Gori in pred sklepnim dejanjem sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici. Že januarja bodo volilni zbori panog, ki delujejo pod okriljem SZS. Gre za alpsko smučanje, smučarske skoke, nordijsko kombinacijo, tek na smučeh, biatlon, smučanje prostega sloga, deskanje na snegu, telemark smučanje ter izobraževanje na področju smučanja.



»Odločil sem se. Nenazadnje sem zato kandidiral in bil izvoljen v predsedstvo Mednarodne smučarske zveze Fis, predsedujem tudi organizacijskemu komiteju za svetovno prvenstvo Planica 2023. Veliko teh aktivnosti je v teku in bi bilo popolnoma neodgovorno to pozicijo zapustiti. Moja prioriteta je, da SZS dobro, vedno bolje posluje in seveda dosega temu ustrezno dobre športne rezultate,« je svojo odločitev o novi kandidaturi podkrepil Smrekar.



Kot je pojasnil, ravnokar na zvezi potekajo srečanja z vsemi panogami, na katerih se pogovarjajo o prednostnih nalogah v naslednjem štiriletnem obdobju 2022-2026. »Za nami je sanacijsko obdobje. Z letošnjo sezono smo praktično prišli na ničlo z dolgovi, poslujemo pozitivno in vse to skupaj je dobra osnova za naslednje obdobje pred nami, ki ga bomo raje kot sanacijsko poimenovali razvojno,« je še dejal.

