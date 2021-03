Žan Kranjec pripravljen za podvig v Kranjski Gori

»Poligon smo lahko imeli od 8.00 do 16.00, česar nikoli več ne bomo imeli«

Žan Kranjec, Filip Zubčič in Štefan Hadalin med skupno vožnjo. FOTO: Matej Družnik



Tudi Štefan Hadalin goji optimizem

Trener Klemen Bergant med ogledom proge. FOTO: Matej Družnik



Oba dneva prva in druga vožnja ob 9.30 in 12.30

Karavano alpskih smučarjev pred finalom svetovnega pokala čakata dve tekmi. Jubilejno 60. tekmovanje zav Kranjski Gori bo v znamenju tradicionalnega moškega sporeda z veleslalomom in slalomom, na katerih bo domača vrsta stavila nain. Če prikažem najboljše smučanje, sem lahko zelo hiter, pravi Kranjec.Sezona, ki se bo sklenila prihodnji teden s tekmami v Lenzerheideju v Švici, je bila v znamenju pandemije novega koronavirusa, praznih tribun, odsotnosti navijaškega pridiha, ukvarjanja s covid-19 protokoli in nenehnega testiranja, ki je določalo tudi siceršnje aktivnosti ekip. Posebna sezona pa je prinesla tudi nenadejane ugodnosti. Na smučiščih in poligonih ni bilo turistov, kar pomeni, da so lahko trenirali, kot še nikoli doslej. Tudi v»Poligon smo lahko imeli od 8.00 zjutraj do 16.00 popoldne, za cel dan, česar bržkone nikoli več ne bomo imeli. Je prednost in ni prednost, saj je tukaj treniralo tri četrt celotnega svetovnega pokala. Vsi najboljši tekmovalci so tukaj tekmovali, vsi poznajo ta breg. Je pa dobrodošlo, da smo doma, veliko lažja logistika, manj potovanj,« je specifike sezone na današnji novinarski konferenci pred začetkom sobotnega veleslaloma opisal trener slovenske moške ekipe za tehnični disciplini. Štefan Hadalin insta tako do potankosti spoznala teren, ki bo gostil veleslalom in slalom za svetovni pokal v Kranjski Gori.»Zelo sem vesel, da smo lahko več treniral na poligonu, bo zanesljivo en plus jutri. Danes sem preizkusil teren, proga je dobra, verjamem, da bo dobra tekma. Je pa v zgornjem delu zapadlo nekaj snega, ki ga morajo odstraniti,« je dejal Kranjec, za katerim je sezona z vzponi in padci, nenadejanim premorom zaradi poškodbe hrbtne mišice ter z osebno tragedijo po smrti očeta.»Vsekakor je lažje, ko znova prideš v ritem. Na treningih je bilo sicer nekaj več nihanj.konkurenčen najboljšim,« je dejal Kranjec, ki je bil na domačem veleslalomu najvišje pred tremi leti, peti.Za Žana Kranjca so cilji seveda biti del najboljše peterice, ne skriva pa tudi želje, ko bi želel biti enkrat tudi na stopničkah na domači tekmi. Nastopil bo tudi v nedeljo na slalomu, v katerem pa so cilji nekoliko skromnejši, nastopiti v drugi vožnji in odščipniti vsaj kašno točko. V tej sezoni mu to na slalomih še ni uspelo.Kljub težavam, ki so ga spremljale skozi sezono, je Kranjec v veleslalomskem seštevku trenutno sedmi veleslalomist zime, na svetovni startni list je v disciplini celo na šestem mestu. Seveda si želi, da bi del elitne veleslalomske sedmerice ostal tudi po finalu v Lenzerheideju.Zaje zelo konstantna slalomska sezona z rednim uvrščanjem med dobitnike točke. Mu je pa najboljši dosežek v sezoni svetovnega pokala uspel z devetim mestom na veleslalomu v Banskem. Na slalomih je bil v tej sezoni trikrat v najboljši petnajsterici, enkrat 12. (Chamonix) in dvakrat 15. (Chamonix, Adelboden). Na svetovnem prvenstvu v Cortini pa mu je dosežek sezone uspel s sedmim mestom na slalomu.»Poleti sem spremenil določene stvari, očitno sem se našel z materialom, so se mi stvari postavile, tako da sem lahko tudi na daljših progah in postavitvah bolj konkurenčen, tudi v veleslalomu,« je dejal Hadalin. »Super je bilo, da smo v Kranjski Gori dobili nekaj več priložnosti za trening. Imam vse kvalitete, da se lahko po tem bregu dobro in hitro smučam, želim si dobre izvedbe štirih voženj in nič drugega,« je še dejal, zaradi katere na svetovnem prvenstvu v Cortini ni branil srebra v alpski kombinaciji.»Za nami je težka sezona. Imamo probleme z materialom, tudi te razmere s covidom-19 niso pomagale. Če ne bi bila Žan in Štefan tako dobra smučarja, športnika, bi se lahko stvari zapeljale tudi drugam.. Imata veliko smučarskih kilometrov v nogah, fokus je pravi, usmerjen na izvedbo voženj, ampak ni vedno samo od njiju odvisno, ampak tudi od konkurence,« je pojasnil trener.»Pred tremi leti je imel Žan najboljši material, še zdaj ima najboljši material, ampak konkurenca je v tem času naredila velik korak naprej. Par let nazaj, če si imel Rossignol, si imel prednost, zdaj pa ne več. Opremljevalec nam obljublja nov prototip,« je zagate z materialom omenil Bergant. »Težave so, ko je agresiven, suh,,« je še dejal trener.Oba dneva tekmovanj bosta prva in druga vožnja ob 9.30 in 12.30. Na nedeljskem slalomu se bosta Kranjcu in Hadalinu pridružila šein