Kranjec na svoji jubilejni stoti tekmi blizu vodilni trojki

Žan Kranjec in Štefan Hadalin bosta v Alta Badii lovita veleslalomske točke za svetovni pokal. FOTO: SZS

Ilka Štuhec se v Val d'Iseru počuti zelo dobro. FOTO: Eric Gaillard/Reuters



Prvi po 295 dneh

je četrti veleslalom sezone 2020/21 za točke svetovnega pokala v Alta Badii začel s startno st. 3 in je na petem mestu skupaj z Norvežanoms 60 stotink sekunde zaostanka za vodilnim Francozom. Drugi je Hrvat, ki (+0,26) je šel prvi na progo, zmagovalec dveh veleslalomov Švicar(0,40) je tretji.Start finalne tekme bo ob 13.30.Žanov nastop je bil vprašljiv, a se je odločil, da bo po družinski tragediji nadaljeval sezono. Najboljši slovenski alpski smučar bo svoj veleslalom posvetil očetu, ki je nedavno umrl.Njegov današnji nastop ima nekaj posebnega, saj je to njegova jubilejna stota tekma svetovnega pokala, veleslalom po Gran Risi pa bo tudi prvi po smrti očeta, ki je izgubil življenje v delovni nesreči.Kranjec je nastopil brez sponzorske čelade. Namesto te si je nadel čelado s sporočilom, da nastopa v spomin na očeta. »Dad, for you!« oziroma »Oče, zate« je napis na čeladi, ki so ga odobrili tudi pri Mednarodni smučarski zvezi.Vodičan je bil v Alta Badii v zadnjih štirih sezonah dvakrat tretji, enkrat četrti in enkrat deveti.Na startu nedeljske tekme je tudi , ki je zadnje veleslalomske točke osvojil s 25. mestom 2. februarja letos v Garmisch-Partenkirchnu.V Val d'Iseru v Franciji bo po 295 dneh na sporedu svetovnega pokala znova ženski superveleslalom. Na startu tekme z začetkom ob 11. uri bosta dve Slovenki.bo startala kot 20.,kot 37. Štuhčeva je bila na superveleslalomih v Val d'Iseru najvišje sedma pred štirimi leti, ko je na tem prizorišču v Savojskih Alpah pred tem zmagala na smuku in v alpski kombinaciji.Tokrat je smukaški preizkušnji končala na četrtem in sedmem mestu.Na superveleslalomih v Val d'Iseru so bile tudi že slovenske stopničke, in sicer trikrat tretje mesto po zaslugi(2014),(1995) in(1983).