Železarji podarili Rodmanovim zmago

Po sredinem živahnem tivolskem hokejskem večeru, v katerem je favorizirani KAC iz Celovca pred 2500 navzočimi za točke ICEHL ugnal domačo Olimpijo s 6:3, je hokejski četrtek doma ponudil derbi moštev iz vrha AHL.

In vnovič so Avstrijci odnesli točke skozi Karavanški predor. Tokrat je bil Zell am See boljši od Jesenice s 3:2 (0:0, 0:2, 3:0). Domači privrženci, zbralo se jih je 500, so pred tekmo lepo pozdravili Marcela Rodmana, nekoč izjemnega hokejista iz jeseniške hokejske šole ter tudi kapetana slovenske reprezentance, ki zdaj na trenerski klopi uspešno vodi Zell am See. Obenem pa so si seveda želeli vrnitev na zmagovalni tir svojih železarjev, potem ko so ti v torek izgubili z 2:3 v Sisku.

In podobno kot tam so tudi tokrat zapravili prednost. V Podmežakli so proti Rodmanovim z goloma Nejca Brusa in Santerija Silanpääja po 40 minutah vodili z 2:0, zlasti lepa je bila akcija za drugi gol, ki jo je kronal jeseniški Finec. Toda nato je sledil mrk domače vrste, gostje so izid zasukali, gol odločitve je v 55. minuti zabil njihov švedski napadalec Robin Johansson.

Neuspešni so bili tudi Celjani na gostovanju v Sisku. Tam so v 11. minuti dosegli vodilni gol prek Marka Sojerja, v nadaljevanju pa so bili precej bolj učinkoviti hokejisti edinega hrvaškega moštva v alpski ligi in se veselili zmage s 4:1.

Na vrhu lestvice sta zdaj s po 70 točkami izenačena Ritten in Zell am See, Jeseničani so na 3. mestu (62), Celjani pa 10. (36).