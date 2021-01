Zelo spodbuden uvod Mete Hrovat

Druga predstava 57. Zlate lisice, tako kot včeraj veleslalomska, se je iz zornega kota vodilne slovenske veleslalomistke začela imenitno: domačinki Meti Hrovat se namreč najboljša uvrstitev te sezone, po 1. progi je namreč na 4. mestu. Ana Bucik je krepko zaostala za vodilnimi in je vprašljiv njen popoldanski nastop, Tine Robnik pa zaradi lažje poškodbe danes ni na štartu.



Na zelo trdi in poledeneli podlagi, kjer se je današnji veleslalom začel že ob 9.15, je bila za uvod najhitrejša Mikaela Shiffrin, na mestih za stopničke ji zaenkrat sledita včerajšnja zmagovalka Marta Bassino (Ita) s 30 stotinkami zaostanka, tretjeuvrščena Michelle Gisin (Švi) zaostaja za 44 stotink, naša Meta Hrovat 86, Francozinja Tessa Worley pa za 96. Tokrat je precej slabše, kot smo jo vajeni, smučala slovaška šampionka in tudi po doslej videnem v sezoni favoritinja za veliki globus Petra Vlhova: z 1,43 sekunde je po prvem nastopu na 8. mestu.



Zgodba Mete Hrovat, naše vodilne veleslalomistke, je posebna. Pred enim letom je bila na tej podkorenski strmini 3., se s popotnico tega vrhunskega nastopa lotila nove sezone in s 6. mestom v Söldnu napovedala svoje nadaljevanje boja v družbih najboljših. Toda v zadnjih tednih se ji je ustavilo, iskala je pot vrnitve, očitno pa jo našla prav na tej progi, od katere jo do doma loči le nekaj minut hoje. Sobotni nastop za 9. mesto resda še ni bil sanjski, vendar pa je že naznanil premik navzgor, kar je nato le potrdila v lepem smučanju današnjega uvodnega nastopa.

