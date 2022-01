Zmaga Japoncu, počasne smuči usodne za Laniška in Zajca

Rezultati tekme za svetovni pokal v Willingenu (HS-147):

1. R. Kobajaši (Jap) 115,6 (145), 2. Granerud 111,6 (143), 3. Lindvik (oba Nor) 107,0 (137), 4. Freund (Nem) 104,2 (140), 5. J. Sato (Jap) 103,0 (136.5), 6. Leyhe (Nem) 97,0 (136.5), 7. Jelar (132) in Kos (128.5) po 95,1, 15. C. Prevc 82,0 (126), 17. P. Prevc 79,7 (127), 36. Lanišek 48,0 (104.5), 38. Zajc (vsi Slo) 43,2 (105).