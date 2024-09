Zmaga zmajev v polnem Tivoliju

Pričakovanja o prav posebnem vzdušju v polnem Tivoliju na premieri nove sezone ICEHL so se uresničila. Pred 3300 gledalci so Olimpijini hokejisti danes ugnali VSV iz Beljaka s 3:2 (2:1, 1:0, 0:1; Nik Simšič 5., 28., Žiga Pavlin 20.; Max Coatta 14. PP Dylan MacPherson 43.).

Ljubljančani so tako po dinamični in razburljivi predstavi osvojili uvodne tri točke v novi sezoni razširjenega avstrijskega prvenstva. Če gre soditi po premieri, potem se bo v Tivoli v prihodnjih tednih in mesecih vrnilo nekoč prepoznavno hokejsko ozračje. Živahno je bilo namreč že pred tekmo ob posebnem koncertu Pera Lovšina in Grege Skočirja.

SŽ Olimpija – VSV 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) Dvorana Tivoli, gledalcev 3300, sodniki: Piragić, Zrnić, Snoj, Hribar.

Strelci: 1:0 – Simšič (Kerbashian, Čosić, 5.), 1:1 – Coatta (14.), 2:1 – Pavlin (Čosić, 20.), 3:1 – Simšič (Lavoie, 28.), 3:2 – MacPherson (Wall, van Nes, 43.).

Izključitve: Olimpija 6 minut, VSV Beljak 2.

V drugem kolu ICEHL bodo zmaji v nedeljo gostovali pri KAC v Celovcu.