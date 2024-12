Znana slovenska postava za novoletno turnejo

Selektor slovenske reprezentance v smučarskih skokih Robert Hrgota je po današnjem treningu določil peterico, ki bo na 73. novoletni turneji štirih skakalnic zastopala slovenske barve. Poleg nosilcev Anžeta Laniška in Timija Zajca ter Lovra Kosa in Domna Prevca je glavni trener v ekipo uvrstil še Žigo Jelarja.

Medtem ko je imela prva četverica mesto v reprezentanci že zagotovljeno, se je Hrgota odločal še med Jelarjem in Žakom Mogelom, na koncu je priložnost dobil prvi. V slovenskem taboru po težavah v uvodnem delu sezone upajo, da bi bila prav novoletna turneja tako kot lani lahko točka preloma.

Slovenci so lani na prvi zmagovalni oder čakali do novega leta, ko je Lanišek zmagal v Garmisch-Partenkirchnu, nato pa so do konca sezone nanizali 15 uvrstitev na stopničke. Novoletna turneja se bo začela v soboto (16.40) s kvalifikacijami v Oberstdorfu.