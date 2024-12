Hrgota je lahko upravičeno zaskrbljen, Paschke povsem drugače kot Schlierenzauer

V nadaljevanju preberite:

Kako so se razpletle včerajšnje kvalifikacije smučarskih skakalcev za današnjo tekmo svetovnega pokala v Visli, zakaj je lahko glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota upravičeno zaskrbljen, kako so se na veliki napravi Adama Malysza odrezali naši tekmovalci, kaj bi se utegnilo zgoditi na preizkušnjah ta konec tedna, kakšno zanimivo primerjavo med vodilnim Nemcem Piusom Paschkejem in avstrijskim šampionom Gregorjem Schlierenzauerjem so navedli pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), kaj je Paschke povedal glede rumene majice, kaj je o njem dejal Avstrijec Stefan Horngacher, selektor nemške vrste ...