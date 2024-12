Timi Zajc je bil prav blizu stopničk

Nemški smučarski skakalec Pius Paschke, najboljši v tej sezoni svetovnega pokala se je, potem ko je vodil že po prvi seriji druge tekme v Visli na Poljskem, se je veselil nove zmage. Ta je zanj že tretja v tej predolimpijski zimi.

V boju za stopničke je bil tudi Slovenec Timi Zajc, a je bil na koncu tako kot po uvodni seriji na petem mestu. Zbral je 277,4 točke (132 m; 130.5 m). Poleg njega si je točke pri naši reprezentanc danes priboril še Anže Lanišek (256,7; 123.5; 126.5) za 24. mesto.

Nastop na tekmi si je v slovenski vrsti priskakal še Domen Prevc. Vendar je bil tretji Slovenec, ki se je v kvalifikacijah prebil med 50 najboljših, spet diskvalificiran zaradi neustreznega dresa.

Že v kvalifikacijah sta obstala Žak Mogel s 53. in Lovro Kos s 56. mestom.

Na vrhu sta so se za Paschkejem zvrstili trije skakalci iz Avstrije: Stefan Kraft, Jan Hörl in koroški Slovenec Daniel Tschofenig.

Timi Zajc: »Zelo sem vesel, da mi je po petku uspel tak preskok, da sem znal dvigniti tehniko na višjo raven. Danes sem pokazal dva lepa skoka in to je bilo dovolj za 5. mesto.«

Robert Hrgota, glavni trener: »Odlično peto mesto Timija! Predvsem me veseli, da je znal preklopiti iz petkovih težav, ko se je komaj uvrstil na tekmo, do tega, da je bil konkurenčen. Očitno ne še za stopničke, a očitno za mesta blizu vrha. Na temu lahko zdaj gradi in že naslednji vikend lahko pokaže še kaj več.«