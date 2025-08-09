Znova zaplet s skakalnimi dresi, med grešniki tudi Norvežan in dva Slovenca

Pred začetkom poletne velike v smučarskih skokih v Courchevelu je novo, strožje pravilo Mednarodne smučarske zveze (FIS), uvedeno po škandalu z manipulacijami na svetovnem prvenstvu v Trondheimu, povzročilo val diskvalifikacij. Že pred prvim skokom je kar 13 tekmovalcev ostalo brez možnosti nastopa, tudi Slovenca Nika Vodan in Taj Ekart, saj njihovi dresi niso ustrezali merilom FIS.

Najbolj so prizadeti Finci. Eetu Nousiainen, Antti Aalto in Kasperi Valto niso prestali kontrole dresov, medtem ko je bil Vilho Palosaari edini v ekipi z ustreznim kombinezonom. Kršitve so bile minimalne, denimo pol centimetra preveč blaga pri komolcu ali centimeter predolge hlače, a nova pravila ne dopuščajo odstopanj. Posledica je prepoved nastopa v Courchevelu in možnost vrnitve šele na naslednji tekmi.

Med diskvalificiranimi je tudi Norvežan Benjamin Oestvold. Norveška reprezentanca sicer nastopa z Mariusom Lindvikom, Johannom Andrejem Forfangom in Kristofferjem Eriksenom Sundalom, ki so bili med domačim prvenstvom začasno suspendirani zaradi manipulacij skakalne opreme. Nastopila ne bosta niti Nika Vodan in Taj Ekart, ki sta v Courchevel tako odpotovala le na »izlet«, delegat jima je prižgal rdečo luč.

Marius Lindvik se je po aferi iz Trondheima vrnil na tekme. FOTO: Reuters

Nova pravila so sprejeli kot posledico dogodkov iz Trondheima, kjer so bile odkrite nepravilnosti pri opremi norveških skakalcev. FIS je zato močno zaostril nadzor nad opremo in kombinezoni. Tehnična kontrola se zdaj opravlja v prisotnosti športnika in zajema meritve rokavov, hlačnic, širine ramen, predela mednožja ter drugih parametrov. Sistem čipov v kombinezonih, ki preprečuje posege med serijami in nadzoruje število dovoljenih kombinezonov na sezono, ostaja skoraj nespremenjen. FIS je sicer pred začetkom sezone v Münchnu in Planici ponudil možnost predhodnih meritev, da bi ekipe preverile svojo opremo.