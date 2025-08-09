  • Delo d.o.o.
    Zimski športi

    Znova zaplet s skakalnimi dresi, med grešniki tudi Norvežan in dva Slovenca

    Pred poletno veliko nagrado smučarskih skakalcev in skakalk v Courchevelu kar 13 tekmovalcev ni prestalo preizkusa opreme, tudi Nika Vodan in Taj Ekart.
    Nika Vodan v Courchevelu ne bo imela pravice nastopa. Foto Matej Družnik
    Nika Vodan v Courchevelu ne bo imela pravice nastopa. Foto Matej Družnik
    N. Gr.
    9. 8. 2025 | 10:34
    9. 8. 2025 | 10:35
    2:32
    Pred začetkom poletne velike v smučarskih skokih v Courchevelu je novo, strožje pravilo Mednarodne smučarske zveze (FIS), uvedeno po škandalu z manipulacijami na svetovnem prvenstvu v Trondheimu, povzročilo val diskvalifikacij. Že pred prvim skokom je kar 13 tekmovalcev ostalo brez možnosti nastopa, tudi Slovenca Nika Vodan in Taj Ekart, saj njihovi dresi niso ustrezali merilom FIS.

    Pogačar danes vabi na kolesarski praznik v Komendo

    Najbolj so prizadeti Finci. Eetu Nousiainen, Antti Aalto in Kasperi Valto niso prestali kontrole dresov, medtem ko je bil Vilho Palosaari edini v ekipi z ustreznim kombinezonom. Kršitve so bile minimalne, denimo pol centimetra preveč blaga pri komolcu ali centimeter predolge hlače, a nova pravila ne dopuščajo odstopanj. Posledica je prepoved nastopa v Courchevelu in možnost vrnitve šele na naslednji tekmi.

    Med diskvalificiranimi je tudi Norvežan Benjamin Oestvold. Norveška reprezentanca sicer nastopa z Mariusom Lindvikom, Johannom Andrejem Forfangom in Kristofferjem Eriksenom Sundalom, ki so bili med domačim prvenstvom začasno suspendirani zaradi manipulacij skakalne opreme. Nastopila ne bosta niti Nika Vodan in Taj Ekart, ki sta v Courchevel tako odpotovala le na »izlet«, delegat jima je prižgal rdečo luč.

    Marius Lindvik se je po aferi iz Trondheima vrnil na tekme. FOTO: Reuters
    Marius Lindvik se je po aferi iz Trondheima vrnil na tekme. FOTO: Reuters

    Nova pravila so sprejeli kot  posledico dogodkov iz Trondheima, kjer so bile odkrite nepravilnosti pri opremi norveških skakalcev. FIS je zato močno zaostril nadzor nad opremo in kombinezoni. Tehnična kontrola se zdaj opravlja v prisotnosti športnika in zajema meritve rokavov, hlačnic, širine ramen, predela mednožja ter drugih parametrov. Sistem čipov v kombinezonih, ki preprečuje posege med serijami in nadzoruje število dovoljenih kombinezonov na sezono, ostaja skoraj nespremenjen. FIS je sicer pred začetkom sezone v Münchnu in Planici ponudil možnost predhodnih meritev, da bi ekipe preverile svojo opremo.

    Zimski športi
    Smučarski skoki

    V Franciji brez avstrijskih zvezdnikov. Kaj se dogaja z njimi?

    Na uvodnem letošnjem tekmovanju za veliko nagrado FIS v Courchevelu bodo naši severni sosedi nastopili z ekipo, ki tekmuje v celinskem pokalu.
    Miha Šimnovec 7. 8. 2025 | 12:28
    Preberite več
    Zimski športi
    Smučarski skoki

    Odgovorni pri FIS zaključili obsežno preiskavo zoper norveške skakalce

    Še vedno ostaja odprto vprašanje morebitne vpletenosti Johanna Andreja Forfanga, Mariusa Lindvika & Co. v škandal s predelanimi tekmovalnimi dresi.
    Miha Šimnovec 6. 8. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nika Prevc pometla s tekmicami v Oberstdorfu, mlada Tina Erzar na zdravljenju

    Slovenska šampionka je na mednarodni prireditvi »Nočni skoki« pod Senčno goro kar za 69,4 točke preskočila drugouvrščeno reprezentančno kolegico Emo Klinec.
    Miha Šimnovec 5. 8. 2025 | 14:24
    Preberite več
    Zimski športi
    Smučarski skoki

    Norveški smučarski skakalci spet dvigujejo prah

    Na uvodnih letošnjih preizkušnjah za veliko nagrado FIS bodo lahko konec tega tedna v Courchevelu nastopili tudi grešniki Forfang, Lindvik in Sundal.
    Miha Šimnovec 4. 8. 2025 | 12:52
    Preberite več
    Košarka
    Eurobasket 2025

    Ob zvezdniku za 160 milijonov dolarjev v reprezentanci izredno stanje

    Slovenska košarkarska reprezentanca drevišnji dvoboj z Nemčijo pričakuje z Luko Dončićem, ki ne skriva: »Cilj Slovenije je kolajna.«
    Nejc Grilc 8. 8. 2025 | 05:05
    Preberite več
    Letališče Jožeta Pučnika
    Letališče Jožeta Pučnika

    Iz Ljubljane bo od jeseni mogoče leteti še na štiri destinacije

    Z novimi leti se povečuje tudi število potnikov na Brniku, do konca leta jih pričakujejo 1,5 milijona.
    Maja Grgič 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Kolesarstvo
    Tour 2025

    Nemci nad Rogliča: Sebični veteran je ignoriral veliko boljšega sotekmovalca

    Nemški mediji so ostro napadli slovenskega kolesarja, ki se je na dirki po Franciji izkazal izvrstno. Očitajo mu, da ni dovolj dobro pomagal Florianu Lipowitzu.
    Matic Rupnik 7. 8. 2025 | 13:50
    Preberite več
    Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Potovanja
    Vredno branja

    Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

    Podaljšajte poletje v jesen in si privoščite kraljevsko all inclusive razvajanje, prijazno do denarnice!
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 13:52
    Preberite več
    NEPREMIČNINE
    NEPREMIČNINE

    Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

    Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:06
    Preberite več
    ZELENJAVNI VRT
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Energetika 2025
    Energetika 2025

    Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa

    Z novo direktivo bo leta 2027 ogljični odtis goriv precej pomembnejši, zato bodo zdaj dražji bioplini tudi stroškovno smiselni.
    Borut Tavčar 9. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Energetika 2025
    Energetika 2025

    Nove spodbude za nakup e-vozil

    Od septembra bodo na voljo nova nepovratna sredstva za nakup električnih vozil.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Energetika 2025
    Energetika 2025

    Strateški načrt za digitalizacijo energetike

    Evropska komisija je začela javno posvetovanje o uvajanju UI v energetskem sektorju.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Vredno branja
    Vredno branja

    Izvozniki 2025: Kaj potrebujejo slovenski izvozniki?

    Prehod v storitvene in hibridne modele postaja nujen odgovor na padanje konkurenčnosti slovenskega izvoza.
    8. 8. 2025 | 09:21
    Preberite več

    smučarski skoki, dresi, tehnična kontrola, diskvalifikacija, Nika Vodan, Courchevel

    Zimski športi
    Smučarski skoki

    Znova zaplet s skakalnimi dresi, med grešniki tudi Norvežan in dva Slovenca

    Pred poletno veliko nagrado smučarskih skakalcev in skakalk v Courchevelu kar 13 tekmovalcev ni prestalo preizkusa opreme, tudi Nika Vodan in Taj Ekart.
    9. 8. 2025 | 10:34
    Preberite več
    Vredno branja
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Vredno branja
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Vredno branja
    Vredno branja

    Slovenija v pričakovanju edinstvenega 24-urnega plezalnega maratona

    Zavarovalnica Allianz skozi šport in družbeno odgovornost krepi prisotnost in prepoznavnost v Sloveniji
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Vredno branja
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Vredno branja
    Vredno branja

    Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

    Ali se med nakupovanjem pogosto naslanjate na nakupovalni voziček, ker vas v takem položaju hrbet manj boli? Lahko gre za več kot le običajno bolečino v križu.
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:19
    Preberite več

