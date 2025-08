Odgovorni pri FIS zaključili obsežno preiskavo zoper norveške skakalce

Odgovorni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) so zaključili obsežno preiskavo škandala na letošnjem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu, na katerem so norveške skakalce ujeli s predelanimi tekmovalnimi dresi. Odločitev o morebitnih kaznih naj bi sledila v prihodnjih dneh.

Kakor so sporočili iz FIS, je poročilo preiskave končano. Pripravila ga je neodvisna etična komisija IECO, ki je več mesecev zbirala dokaze in pričevanja v povezavi s sumom nedovoljenih posegov v skakalno opremo. Po nordijskem SP so (začasno) suspendirali več pomembnih članov norveške reprezentance, vštevši glavnega trenerja Magnusa Breviga, njegovega pomočnika Thomasa Lobbna, člana servisne ekipe ter več skakalcev – med njimi tudi Mariusa Lindvika, Johanna Andreja Forfanga in Roberta Johanssona. Njihove skakalne drese so zasegli za potrebe analize.

Norveški skakalci še vedno zanikajo vpletenost v afero

Čeprav so preklicali začasne prepovedi njihovih nastopov na tekmah in športniki trenutno niso izključeni iz treningov ali tekmovanj, še vedno ostaja odprto vprašanje njihove morebitne vpletenosti. Vsi vpleteni namreč še naprej zanikajo, da bi vedeli za kakršne koli manipulacije.

V preiskavi FIS je sodelovalo 38 prič, pregledali pa so 88 kosov dokaznega gradiva. Na podlagi zbranega materiala bo etična komisija zdaj odločila, ali bo sprožila uradni postopek proti posameznikom ali celotnim institucijam. Po besedah pristojnih je odločanje o sankcijah izključno v pristojnosti te komisije.

Odločitev bi lahko padla še pred uradnim štartom poletne skakalne sezone pod okriljem FIS, ki se bo ta konec tedna začela v Courchevelu. Norveška reprezentanca se namerava tekmovanja udeležiti v polni postavi. Morebitne kazni bi lahko sicer močno vplivale na podobo ekipe in prihodnost posameznih skakalcev.