V Franciji brez avstrijskih zvezdnikov. Kaj se dogaja z njimi?

Ko se bo konec tedna v Courchevelu začela letošnja velika nagrada v smučarskih skokih, tam med nastopajočimi ne bo najboljših avstrijskih reprezentantov. Zaradi težav s poškodbami, ki jih imajo njihovi največji asi, so se vodilni možje odločili, da bo udarno moštvo izpustilo začetek olimpijske sezone 2025/26.

»Doslej nismo imeli niti enega skupnega treninga z vso ekipo, saj so se poškodbe kar vrstile. Zato v Courchevelu ne bomo nastopili z najboljšimi,« glavni trener avstrijske vrste Andreas Widhölzl pojasnil, zakaj na francoskem prizorišču ne bo njihovih največjih zvezdnikov.

Zdravstvene težave pestijo večino najboljših avstrijskih skakalcev. Daniel Tschofenig, skupni zmagovalec svetovnega pokala v prejšnji zimi, se bo zaradi težav z mišico na trening vrnil šele konec avgusta. Avstrijskega rekorderja Stefana Krafta, ki je lani v svojo korist odločil obe tekmi poletnega »svetovnega pokala« v Courchevelu, mučijo bolečine v kolenu, zaradi katerih v letošnjih pripravah ni opravil še niti enega skoka. Za nameček je moral tudi Jan Hörl zaradi manjših poškodb izpustiti večji del treningov.

Po trenutnih načrtih bodo najboljši rdeče-belo-rdeči »orli« v tem poletju nastopili šele 18. septembra v Predazzu, kjer bodo prvič preizkusili prenovljeno skakalnico, na kateri se bodo februarja prihodnje leto borili za kolajne na olimpijskih igrah.

Na uvodni tekmi v Courchevelu bodo ta konec tedna Avstrijo zastopali skakalci, ki tekmujejo v celinskem pokalu, in sicer: Clemens Aigner, Niklas Bachlinger, Stefan Rainer, Jonas Schuster in Marco Wörgötter.