  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    Kapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zimski športi

    V Franciji brez avstrijskih zvezdnikov. Kaj se dogaja z njimi?

    Na uvodnem letošnjem tekmovanju za veliko nagrado FIS v Courchevelu bodo naši severni sosedi nastopili z ekipo, ki tekmuje v celinskem pokalu.
    Daniel Tschofenig se bo na trening vrnil šele konec avgusta. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Galerija
    Daniel Tschofenig se bo na trening vrnil šele konec avgusta. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Miha Šimnovec
    7. 8. 2025 | 12:28
    7. 8. 2025 | 12:29
    2:12
    A+A-

    Ko se bo konec tedna v Courchevelu začela letošnja velika nagrada v smučarskih skokih, tam med nastopajočimi ne bo najboljših avstrijskih reprezentantov. Zaradi težav s poškodbami, ki jih imajo njihovi največji asi, so se vodilni možje odločili, da bo udarno moštvo izpustilo začetek olimpijske sezone 2025/26.

    image_alt
    Tschofenig: Slovenske besede? Raje bi jih zadržal zase

    »Doslej nismo imeli niti enega skupnega treninga z vso ekipo, saj so se poškodbe kar vrstile. Zato v Courchevelu ne bomo nastopili z najboljšimi,« glavni trener avstrijske vrste Andreas Widhölzl pojasnil, zakaj na francoskem prizorišču ne bo njihovih največjih zvezdnikov.

    Zdravstvene težave pestijo večino najboljših avstrijskih skakalcev. Daniel Tschofenig, skupni zmagovalec svetovnega pokala v prejšnji zimi, se bo zaradi težav z mišico na trening vrnil šele konec avgusta. Avstrijskega rekorderja Stefana Krafta, ki je lani v svojo korist odločil obe tekmi poletnega »svetovnega pokala« v Courchevelu, mučijo bolečine v kolenu, zaradi katerih v letošnjih pripravah ni opravil še niti enega skoka. Za nameček je moral tudi Jan Hörl zaradi manjših poškodb izpustiti večji del treningov.

    Po trenutnih načrtih bodo najboljši rdeče-belo-rdeči »orli« v tem poletju nastopili šele 18. septembra v Predazzu, kjer bodo prvič preizkusili prenovljeno skakalnico, na kateri se bodo februarja prihodnje leto borili za kolajne na olimpijskih igrah.

    Na uvodni tekmi v Courchevelu bodo ta konec tedna Avstrijo zastopali skakalci, ki tekmujejo v celinskem pokalu, in sicer: Clemens Aigner, Niklas Bachlinger, Stefan Rainer, Jonas Schuster in Marco Wörgötter.

    Sorodni članki

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nika Prevc pometla s tekmicami v Oberstdorfu, mlada Tina Erzar na zdravljenju

    Slovenska šampionka je na mednarodni prireditvi »Nočni skoki« pod Senčno goro kar za 69,4 točke preskočila drugouvrščeno reprezentančno kolegico Emo Klinec.
    Miha Šimnovec 5. 8. 2025 | 14:24
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Pogovor z Anžetom Laniškom

    Občudoval je piramide in se čudil prometu, nato dodal novo kljukico

    Anže Lanišek o pripravah za olimpijsko sezono v smučarskih skokih, novih pravilih, kontroli opreme, zasluženem oddihu v Egiptu ...
    Miha Šimnovec 29. 6. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Druga plat zgodbe o legendarnem Mattiju Nykänenu

    Finski režiser Olli Laine posnel dokumetarni film o enem od najboljših smučarskih skakalcev nasploh. Z materjo sta jokala in se trudila zadrževati solze.
    Miha Šimnovec 26. 6. 2025 | 11:32
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Slovenski skoki? Bil je že zaskrbljen, sprejeli so tudi posebno strategijo

    Borut Meh o prvem dnevu slovenskih smučarskih skokov v Velenju, burni sezoni, denarnem stanju, klubih, kandidaturi Planice za SP 2031, povečavi letalnice ...
    Miha Šimnovec 20. 6. 2025 | 20:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Odgovorni pri FIS s posebnimi ukrepi še odločneje v boj proti goljufom

    V Velenju bodo v soboto pripravili prvi dan slovenskih smučarskih skokov. V novi sezoni rumeni in rdeči kartoni za kršitelje. Vsi skakalci še enkrat na meritve.
    Miha Šimnovec 17. 6. 2025 | 19:46
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Pogovor z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Zares ni prijetno, ko se ti približa lev

    Svetovni prvak in rekorder Domen Prevc o pripravah za olimpijsko sezono, prvih skokih v letošnji pomladi, novi vlogi brata Petra, zasluženem oddihu v Afriki ...
    Miha Šimnovec 7. 6. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Pogovor s Petrom Prevcem

    Peter Prevc: Vse skupaj se je vrnilo na 'prvostopenjsko sodišče'

    Petru Prevcu je bilo vedno izziv narediti nekaj, kar še ne obstaja. Avstrijec Mathias Hafele se mu zdi pravi mož za kontrolorja opreme v smučarskih skokih.
    Miha Šimnovec 29. 5. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Kojonkoski ni zadovoljen z zdajšnjim položajem v smučarskih skokih

    Predsednik skakalnega odbora pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) razkril, kaj je zdaj njihova glavna prioriteta.
    Miha Šimnovec 12. 5. 2025 | 13:51
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Pogovor z Binetom Norčičem

    Ko je izvedel, da bo trener Bine Norčič, ga je Simon Ammann takoj poklical

    Bine Norčič se je v dobrem duhu razšel z Norvežani. Kot novopečeni selektor švicarskih smučarskih skakalcev se veseli novega izziva in dela z Deschwandnom & Co.
    Miha Šimnovec 10. 5. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Letališče Jožeta Pučnika

    Iz Ljubljane bo od jeseni mogoče leteti še na štiri destinacije

    Z novimi leti se povečuje tudi število potnikov na Brniku, do konca leta jih pričakujejo 1,5 milijona.
    Maja Grgič 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odločitev je padla

    Šeško za rekordno odškodnino izbral rdeče vrage, prvi tekmec bo Arsenal

    Slovenski nogometni biser Benjamin Šeško se je odločil okrepiti angleškega velikana Manchester United. Pogodba do leta 2030. Prepričal ga je Ruben Amorim.
    Peter Zalokar 6. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Šport in rekreacija v Ljubljani

    V bežigrajski soseski Savsko naselje bodo začeli brneti gradbeni stroji

    Za gradnjo športnega parka občina namenja 1,7 milijona evrov. Projekt sofinancirata Evropska unija in država.
    Manja Pušnik 6. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Sodnik Michell Kollreider se je izključil iz svetovnega nogometa

    Športna igrišča so že pred nekaj desetletji postala talilni lonec jezikov, narodov, dialektov.
    Ali Žerdin 5. 8. 2025 | 06:24
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenija v pričakovanju edinstvenega 24-urnega plezalnega maratona

    Zavarovalnica Allianz skozi šport in družbeno odgovornost krepi prisotnost in prepoznavnost v Sloveniji
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Bogastvo podjetja so zaposleni, odprti za spremembe

    Ključna je sposobnost spopadanja s spremembami ter iskanje najboljših načinov delovanja v danih okoliščinah.
    Milka Bizovičar 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Evropska denarnica za varen digitalni način izkazovanja identitete

    V okviru pilotnih projektov med drugim poteka tudi preizkušanje aplikacij na področju poslovnega in osebnega bančništva, vključno z izvajanjem plačil.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kapitalski trgi 2025: Kako preoblikovati prihranke v razvojne naložbe

    Evropski kapitalski trgi v ospredju razprav o financiranju trajnostnega razvoja, strateških projektov in prihodnosti gospodarskega napredka.
    6. 8. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Nujen nacionalni program za obvladovanje srčno-žilnih bolezni

    Razlogov zato je več. Srčno-žilne bolezni namreč še vedno ostajajo vodilni vzrok umrljivosti, v Sloveniji povzročajo kar tretjino vseh smrti.
    Maja Južnič Sotlar 6. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    smučarski skokiStefan KraftDaniel Tschofenigvelika nagradaCourchevel

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Zgorelo že 17.000 hektarjev

    Širjenje požara na jugu Francije se je upočasnilo

    Z ognjenimi zublji se bori več kot 2100 gasilcev in 500 vozil, požar pa je prizadel petnajst občin.
    7. 8. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Kriminalisti PU Maribor

    S ponarejenimi podpisi uredila lažne prijave prebivališč za 172 oseb

    Ovadena sta uporabila pooblastila, opremljena s ponarejenimi podpisi več lastnikov ali solastnikov objektov na različnih naslovih v Republiki Sloveniji.
    7. 8. 2025 | 12:36
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Umetnost obrti

    Ali veste, kako skujemo nož? Obiskali smo slovenske nožarje

    Slovenija doživlja razcvet nožarstva tako na področju obrti kot prodaje in zbirateljstva.
    7. 8. 2025 | 12:32
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    V Franciji brez avstrijskih zvezdnikov. Kaj se dogaja z njimi?

    Na uvodnem letošnjem tekmovanju za veliko nagrado FIS v Courchevelu bodo naši severni sosedi nastopili z ekipo, ki tekmuje v celinskem pokalu.
    Miha Šimnovec 7. 8. 2025 | 12:28
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Nogometaši, ki bodo izpadli iz serie A bodo slabše plačani

    Italijanska nogometna zveza je v sodelovanju s serie A uvedla nekaj sprememb, ki bodo klubom pomagale pri prehodu v nižje lige.
    Matic Rupnik 7. 8. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Umetnost obrti

    Ali veste, kako skujemo nož? Obiskali smo slovenske nožarje

    Slovenija doživlja razcvet nožarstva tako na področju obrti kot prodaje in zbirateljstva.
    7. 8. 2025 | 12:32
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    V Franciji brez avstrijskih zvezdnikov. Kaj se dogaja z njimi?

    Na uvodnem letošnjem tekmovanju za veliko nagrado FIS v Courchevelu bodo naši severni sosedi nastopili z ekipo, ki tekmuje v celinskem pokalu.
    Miha Šimnovec 7. 8. 2025 | 12:28
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Nogometaši, ki bodo izpadli iz serie A bodo slabše plačani

    Italijanska nogometna zveza je v sodelovanju s serie A uvedla nekaj sprememb, ki bodo klubom pomagale pri prehodu v nižje lige.
    Matic Rupnik 7. 8. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

    Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!

    Niste utegnili načrtovati dopusta – včasih je »last minute« odločitev najboljša!
    Promo Delo 1. 8. 2025 | 11:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

    Podaljšajte poletje v jesen in si privoščite kraljevsko all inclusive razvajanje, prijazno do denarnice!
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 13:52
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

    Ali se med nakupovanjem pogosto naslanjate na nakupovalni voziček, ker vas v takem položaju hrbet manj boli? Lahko gre za več kot le običajno bolečino v križu.
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:19
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    Kapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo