Nika Prevc pometla s tekmicami v Oberstdorfu

Oberstdorf je prejšnji teden gostil atraktivno tekmovanje v smučarskih skokih, ki so ga preprosto poimenovali »Nočni skoki«. V ženski konkurenci je pred 2000 gledalci premočno zmagala slovenska šampionka Nika Prevc, med moškimi pa je bil najboljši domači matador Luca Roth.

Slovenske skakalke, ki so se prejšnji teden pripravljale na Bavarskem, so na tekmi na srednji napravi pod Senčno goro povsem prevladovale, saj so osvojile prvih devet mest. Razred zase je bila Nika Prevc, ki je s skokoma, dolgima 102,5 in 103 metre, dobesedno pometla s konkurenco. Drugouvrščeno reprezentančno kolegico Emo Klinec (96 m in 93 m) je namreč premagala kar za 69,4 točke. Na tretje mesto je skočila Katra Komar (91,5 m in 100 m).

Četrta je bila Nika Vodan (99 m in 87 m), peta Tinkara Komar (89 m in 95 m), šesta Jerica Jesenko (91 m in 89 m), sedma Maja Kovačič (80 m in 90,5 m), osma Ajda Košnjek (80 m in 85,5 m) in deveta Lara Logar (83,5 m in 83 m). Najboljša Neslovenka je bila Nemka Pia Lilian Kübler (82,5 m in 90,5 m), ki se je uvrstila na deseto mesto. Na štartu je bilo sicer zgolj 14 tekmovalk.

V moški konkurenci je zmagal Luca Roth s skokoma, dolgima 103,5 metra in 99,5 metra. Na zmagovalnem odru sta mu družbo delala rojaka Constantin Schmid (106,5 m in 95,5 m) in Ben Bayer (101 m in 104 m). Na nehvaležnem četrtem mestu je pristal mladi Estonec Kaimar Vagul (103,5 m in 99,5 m), ki je stopničke zgrešil za pičle 0,2 točke.

V Francijo štiri Slovenke in šest Slovencev

Konec tega tedna se bo v Courchevelu začela letošnja velika nagrada pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS). Od Slovenk bodo nastopile Nika Prevc, Nika Vodan, Tinkara Komar in Maja Kovačič; slednji bosta prestali ognjeni krst na poletnih tekmah najvišje ravni. V moški konkurenci bodo naše barve branili Taj Ekart, Žiga Jančar, Žiga Jelar, Lovro Kos, Žak Mogel in Rok Oblak.