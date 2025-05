Aktivna podpora podjetij športu

Šport je pomemben promotor Slovenije v svetu. Tako so na primer v Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez letos podjetjem prvič podelili certifikate »Športu prijazno podjetje«. Prejelo jih je 19 podjetij, ki so v okviru prijave na razpis izkazala podporo slovenskemu športu.

Podjetja so lahko podporo izkazala s finančnimi sredstvi športu na lokalni in nacionalni ravni ali pa s poudarjanjem pomena športa med zaposlenimi. Z uvedbo tega certifikata tako OKS, kot navaja, med drugim uresničuje svoje poslanstvo: »S športom in olimpizmom pomagamo ustvariti boljšo Slovenijo.«

Komu je namenjen certifikat

V OKS kot krovni športni organizaciji želijo s certificiranjem dvigniti ugled podjetjem, v katerih je šport del njihove kulture in miselnosti. Prav tako pa jih želijo spodbuditi k nadgradnji njihovih obstoječih praks na področju športa. Tako bi lahko zaposleni, ob spodbudi in ugodnostih podjetij, povečali svojo športno aktivnost z zavedanjem, da je v sodobnem času prav šport protiutež uporabi digitalnih tehnologij in sedentarnemu načinu življenja.

Certifikat »Športu prijazno podjetje« je namenjen podjetjem s sedežem v Sloveniji oziroma podružnicam tujih podjetij s sedežem v Sloveniji. Z njim se želi spodbuditi vsa podjetja k povečanju finančnih sredstev, ki jih namenjajo športu, tako na nacionalni ravni kot v lokalnem okolju. »Ob vložku v sponzorstvo lahko podjetje koristi davčne olajšave. Obenem pa je sponzorstvo tudi sredstvo tržnega komuniciranja, kar lahko podjetja s pridom izkoristijo za povečanje ugleda svoje blagovne znamke,« navajajo. In dodajajo, da redno sponzorsko financiranje omogoča nadaljnji razvoj športa v vseh njegovih pojavnih oblikah.

Pozitivni učinki športa

V prvi generaciji podjetij, ki so prejela osnovni certifikat, je 19 podjetij, eno izmed njih je tudi NLB. V podjetju so ob tem med drugim povedali: »Ker smo v NLB velik podpornik in promotor športa tako interno med zaposlenimi kot tudi eksterno prek podpore otroškega, mladinskega, para- in vrhunskega športa, smo seveda oddali vlogo in certifikat tudi pridobili. Naš moto in poslanstvo bosta tudi v prihodnje enaki: Verjamemo, da če lahko uspe zgolj enemu, je vredno podpirati vse.«

Ostali prejemniki certifikata pa so še: OTP banka, Športna loterija, Petrol, BTC, Sava turizem, Atlantic Droga Kolinska, Comark, Elan, Gen energija, Gen-I, Hidria, Hit Nova Gorica, Loterija Slovenije, Marles hiše Maribor, Mlinotest, NLB, Nomago, PDP Logis in RLS.

Naj spomnimo, da lahko podjetja osnovni certifikat v dveh letih nadgradijo v naprednega. »Pridobitev osnovnega certifikata je brezplačna, medtem ko bo nadgradnja v polni certifikat plačljiva. Vsa ta zbrana sredstva bodo namenjena za štipendiranje mladih športnikov iz socialno šibkih okolij pod okriljem Fundacije Leona Štuklja in Miroslava Cerarja,« še navajajo v OKS.