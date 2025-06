OKS podelil prve certifikate Športu prijazno podjetje

Olimpijski komite Slovenije (OKS) je 4. junija letos prvič podjetjem podelil certifikat Športu prijazno podjetje. Certifikat so prejela podjetja, ki so v okviru prijave na javni razpis izkazala svojo podporo slovenskemu športu, in sicer tako s širjenjem pomena športa in zdravega načina življenja med zaposlenimi kot s podporo športu na lokalni ali nacionalni ravni.

Enzo Smrekar, podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, je ob podelitvi poudaril, da želijo s podelitvijo certifikata podjetja spodbujati k promociji športa, gibanja in športnih aktivnosti med zaposlenimi ter k vlaganju v slovenski šport. »Športno udejstvovanje pozitivno vpliva na mentalno zdravje in fizično kondicijo ter predstavlja protiutež uporabi digitalnih tehnologij. S podporo športnikom na lokalni ali nacionalni ravni pa podjetja omogočajo pogoje za nadaljnji razvoj slovenskega športa,« je še dodal.

Enzo Smrekar poudarja, da s podporo športnikom na lokalni ali nacionalni ravni podjetja omogočajo pogoje za nadaljnji razvoj slovenskega športa. FOTO: OKS

V prvi generaciji je certifikat prejelo 19 podjetij – Atlantic Droga Kolinska, BTC, Comark, Elan, Gen energija, Gen-I, Hidria, Hit Nova Gorica, Loterija Slovenije, Marles hiše Maribor, Mlinotest, NLB, Nomago, OTP banka, PDP LOGIS, Petrol, RLS, Sava turizem in Športna loterija, so sporočili iz OKS.

Kot še poudarjajo, podjetja, ki so prejela certifikat, med drugim zaposlene spodbujajo k športnemu udejstvovanju, športne aktivnosti so del kulture in miselnosti podjetja, načrtno spodbujajo teme zdravega načina življenja med zaposlenimi. Poleg tega izvajajo krajše vadbe za zaposlene na delovnem mestu, zaposlenim omogočajo usklajevanje delovnega in zasebnega časa, zaposleni v športu sodelujejo kot prostovoljci ali pa podjetje deluje kot podpornik športa na lokalnem ali nacionalnem nivoju.

Športni duh kot del kulture podjetij

Kot že omenjeno, sta med prejemniki certifikata tudi OTP banka in Športna loterija, ki sta hkrati tradicionalna in dolgoletna podpornika slovenskega olimpijskega gibanja. »Kot razmeroma nova blagovna znamka na slovenskem trgu šport in športna sponzorstva strateško vključujemo v gradnjo močne, prepoznavne in zaupanja vredne blagovne znamke. Šport predstavlja vrednote, kot so vztrajnost, prizadevanje za najboljše, odgovornost, sodelovanje in osredotočenost na cilje – vrednote, ki jih živimo tudi znotraj naše organizacije. Poleg krepitve prepoznavnosti znamke, ki nam jo podpora športu omogoča, s partnerstvi z nacionalnimi zvezami, lokalnimi klubi, posamezniki in množičnimi športnimi dogodki gradimo trdno prisotnost v skupnosti. Skozi šport uresničujemo svojo družbeno odgovornost – z dobrodelnimi projekti, ki presegajo sponzorski okvir, s spodbudo našim zaposlenim k zdravemu načinu življenja ter podporo lokalnemu okolju. Verjamemo, da šport pomembno prispeva k trajnostni in povezani organizacijski kulturi ter boljši družbi nasploh,« je ob prejemu certifikata poudaril Jure Bračko, direktor marketinga in komuniciranja v OTP banki.

Na pogovoru ob podelitvi certifikatov so sodelovali Aleksandra Kregar, svetovalka in direktorica podjetja Habitus, nekdanji telovadec Sašo Bertoncelj, ki skrbi za sponzorstva v ljubljanskem BTC, in Jure Bračko, direktor marketinga in komuniciranja v OTP banki. FOTO: OKS

»Prejeto priznanje potrjuje našo zavezanost k ustvarjanju okolja, kjer sta gibanje in športni duh del naše organizacijske kulture. Podpora slovenskemu športu je naša stalna vrednota, ki jo z odgovornim prirejanjem iger na srečo ter stalnimi inovacijami, nenehno nadgrajujemo. Verjamemo, da šport gradi ne samo telesno zdravje, ampak tudi povezanost, vztrajnost in ekipni duh – vrednote, ki jih živimo tudi pri našem delu, slovenski šport pa je za to najboljši zgled. Šport ni le aktivnost, ampak vrednota. Hvala vsem, ki prispevate k temu, da s športom skupaj rastemo in zmagujemo,« pa pravi Tina Šteblaj, direktorica izvedbe poslov na Športni loteriji.

Aleksandra Kregar, svetovalka in direktorica podjetja Habitus, pa je pojasnila, da so pri dodeljevanju certifikatov gledali na dve ravni, in sicer, kako podjetja skrbijo za zaposlene glede športa in kako finančno pomagajo športu. Po njenih besedah certifikat Športu prijazno podjetje lahko podjetjem predstavlja vodilo, katera so tista področja in aktivnosti, ki poudarjajo zdravo kulturo tako na nivoju zaposlenega kot podjetja, pa tudi vpliva, ki ga ima podjetje kot sponzor ali donator do športa na nacionalnem ali lokalnem nivoju.

»Vpliv športa na gradnjo organizacijske kulture podjetij je vse pomembnejši, zdrava kultura pa danes predstavlja konkurenčno prednost na trgu, saj daje ton in vpliva na to, kako se podjetje vede do zaposlenih in do strank. Naložba v šport zaposlenim omogoča, da se počutijo opolnomočene in povezane, podjetju pa, da pokaže primer trajnostnega delovanja, vključi in zadrži vrhunske zaposlene ter spodbuja dolgoročno uspešnost,« je še navedla Aleksandra Kregar.