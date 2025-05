Sponzorstvo – ključna podpora športu ob gradnji ugleda podjetja

Tematika druge okrogle mize na poslovni konferenci, ki zaokrožuje poslovno kampanjo Šport 2025 v organizaciji medijske hiše Delo so sponzorstva.

Kako do učinkovite strategije, temelj katere je sponzorska pismenost, z moderatorjem Urbanom Laurenčičem razpravljajo Dejan Židan, državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, Matic Švab, poslovni direktor Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), Andrej Krajner, direktor komunikacij v NLB ter Tomaž Strgar, predsednik Nogometnega kluba Šentjernej.

Od države se pričakuje drugačna podpora kot od sponzorjev, je dejal Dejan Židan, skupni interes pa je, da se šport v celoti financira. Zdaj je pritisk na sponzorje tudi na področjih, za katera bi morala biti pristojna država. »Ugotovili smo, da se država malo izogiba svoje funkcije,« je priznal ter dodal, da so na ministrstvu pregledali javna financiranja v športu in na podlagi tega začeli to spreminjati, država prevzema vlogo, ki jo mora. Ministrstvo je leta 2020 v šport vložilo med 13 in 15 milijonov, letos do zdaj že 55 milijonov evrov, do konca leta se bo vrednost lahko povzpela na 60 miijonov.

Najpomembnejši del športa se odvija na lokalni ravni, zato tam prevzemajo večje breme, »lani smo za šport na lokalni ravni namenili 200 milijonov evrov, leta 2020 je bil ta znesek 91 milijonov. Ta znesek poganjajo tudi investicije, ki jih sofinancira ministrstvo,« je povzel Židan. S temi zneski se Slovenija uvršča med države, ki nadpovprečno vlagajo v šport, povprečje v EU je 0,4 odstotka BDP.

Vrhunski športniki pomembno promovirajo Slovenijo, vendar pa, kaj se dogaja z njimi po karieri, je izpostavil velik izziv marsikaterega športnika. Podatki kažejo, da jih ima leto po končani športni karieri manj kot polovico urejeno poklicno kariero. »Država športnikov ne sme več puščati na cedilu. Spremenili bomo zakonodajo, s katero želimo pomagati športnikom pri zaposlitvi tako, da spodbudimo podjetja k zaposlovanju s finančnimi spodbudami,« je enega od predvidenih ukrepov predstavil Židan, ki pričakuje soglasno podporo predlogo v parlamentu. Poudaril je tudi pomen tega, da se o športnikih ne odloča brez njihovega sodelovanja ter uskladitve z njimi.

Podpora športu gradi ugled ter spodbuja prave vrednote

Andrej Krajner je predstavil pomen sponzorstva za podjetje v primerjavi s klasičnim oglaševanjem. »Šport je eden od najučinkovitejših načinov za grajenje ugleda banke, da te ljudje v mislih kot prvega pri nakupnih odločitvah,« je dejal. Pomembna je tudi emocionalna komponenta, ki jo pri navijačih spodbuja šport, šport nas povezuje. Banka sicer športnike podpira na več načinov.

Ob klasičnem sponzoriranju športnih zvez podpira šport mladih, in sicer več kot 70 klubov po vsej Sloveniji, v katere je vključeno več kot 11.000 mladih. Ta del je po Krajnerjevih besedah banki najljubši, saj mlade spodbuja k gibanju, grajenju vrednostnega sistema, sprejemanju porazov, odklopu od ekranov.

Modeli financiranja

Za olimpijske komiteje je ključno, da se ohrani evropski model njihovega financiranja. Ta namreč prejemajo sredstva v največji meri od medijskih pravic dogodkov. Na nacionalni ravni je pri financiranju pomembna fundacija za šport in sponzorji. Je pa šport odlična platforma za poslovne dogodke, med primeri je izpostavil slovensko hišo na olimpijskih igrah ter poslovno dogajanje ob robu športnega dogodka v Planici.

Med trendi pri financiranju športa je omenil neposredno nagovarjanje gledalcev, na primer, ko na primer klubi vzpostavijo svoj TV-kanal – npr. Barca TV, svoj program Olympic Channel je imel mednarodni olimpijski komite je v času olimpijskih iger. Oddaje o športnikih so zanimive za mednarodne mreže (Netfix), ki lahko odkupijo pravice za predvajanje.

Izzivi lokalnih klubov

Tomaž Strgar je na primeru lokalnega nogometnega kluba iz Šentjerneju predstavil izzive, s katerimi se šport sooča na tej ravni. Klub, ki obstaja od leta 1974, je z delom v zadnjih letih močno povečal članstvo. V kraju s 1500 prebivalci imajo v klubu 190 mladih, ekipe imajo v osmih kategorijah, tudi dekliško.

Ko so pred tremi leti začeli z delom pod njegovim vodstvom, je bila pomembna podpora lokalne oblasti, občina je zagotovila tudi stadion, spodbudila gospodarstvo k podpori. Podpora občine je nato upadla, klub za najem infrastrukture nameni četrtino proračuna, pri iskanju sponzorjev je treba biti še bolj kreativen. Pomembno podporo klubu dajejo starši na vplivnih mestih.

Trajnostni vidik

Sponzorstvo je povezano tudi s trajnostjo in to na različnih ravneh. Kot je dejal Matic Švab, so na OKS zadovoljni, ko sponzor s kampanjo želi rešiti nek izziv. »V okviru olimpijskih iger smo tako z enim od njih naredili kampanjo na temo sovražnega govora, ki je ostala tudi po dogodku. Zadovoljni smo, da takšna trajnostna tema lahko poveže vse ostale vidike,« je dejal. Druga tematika, povezana s trajnostjo pa je, kako vse talente, tudi tiste s šibkim socialnim statusom obdržati v športu. Na razpis se vsako leto prijavi več ljudi. Na drugi strani pa je vprašanje tudi, kako vsem mladim perspektivnim športnikom zagotoviti štipendije.

Židan se strinja, da mora biti šport dostopen vsem in v nekaj letih naj bi vzpostavili mrežo, ki bo to zagotovila. Pomembne so investicije v infrastrukturo, pri tem pa je pomembno, da začetno navdušenje in interes, ki ga imajo mladi ob pridobitvi nove opreme tudi ohraniti. Prisotnost športa se mora povečati tako v šoli kot ob njej. V prvi triadi otroci pri športni dejavnosti ne delajo pod vodstvom strokovnjakov, ampak motiviranih učiteljev in nujno je vrniti več strokovnega kadra na to raven. Šport je treba vrniti tudi na fakultete.