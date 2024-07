Mednarodna trgovina lahko pomembno prispeva k razogljičenju

Mednarodna trgovina h globalnim emisijam CO 2 v povprečju prispeva od 20 do 30 odstotkov, navaja Svetovna trgovinska organizacija. Panoga lahko pomembno pripomore k zelenemu prehodu. In to ne samo z zmanjšanjem izpustov iz trgovine same, kjer tri četrtine vsega prispeva peščica sektorjev, ampak tudi ker omogoča izmenjavo čistih tehnologij.

»Če ne bomo uporabili orodij, ki jih ima na voljo mednarodna trgovina, ne bomo mogli tako hitro doseči okoljskih ciljev, s katerimi odgovarjamo na podnebne spremembe,« je poudarila Jennifer Hillman, strokovnjakinja za mednarodno trgovino in investicije z ameriške univerze Georgetown. Na webinarju Petersonovega instituta o priložnostih, ki jih mednarodna trgovina lahko prispeva k zelenemu prehodu, je sodeloval še Ignacio García Bercero, ki je pred upokojitvijo vodil generalni direktorat za trgovino pri evropski komisiji.

Hillmanova se je lotila vprašanja ukrepov na mejah, kot je mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah (CBAM), ki ga je vzpostavila EU in se bo začel postopno uporabljati leta 2026. S tem orodjem se določa poštena cena emisij ogljika med proizvodnjo ogljično intenzivnega blaga, ki vstopa v EU, prav tako je instrument za spodbujanje čistejše industrijske proizvodnje v državah zunaj EU.

Drugo je področje finančnih spodbud, na katerem je še veliko dela. »Kaj lahko naredimo, da preprečimo subvencije, ki podpirajo proizvodnjo ter uporabo fosilnih goriv? In po drugi strani, kako ustvariti več priložnosti za države, da bodo lahko oblikovale spodbude, kako spodbuditi subvencije, ki bodo podpirale zeleni prehod,« je naštela. Gotovo je treba podpreti razvoj in prenos zelenih tehnologij.

INFOGRAFIKA: Delo

Naslednje ključno področje je po njeni oceni vzpostavitev mednarodnih standardov za merjenje celotnega ogljičnega odtisa posameznega izdelka. To bi spodbudilo proizvajalce, ki temu vprašanju zdaj ne namenjajo pozornosti, da postanejo čistejši, po drugi strani pa bi imeli primerljive objektivne podatke.

Nujno je treba izkoristiti tudi velik vpliv javnih naročil. To so velike vrednosti in to je tudi velika priložnost, da pospešimo kupovanje zelenih izdelkov, je prepričana. Vprašanje torej je, kako spodbuditi vse javne naročnike, da razmišljajo v tej smeri, ne da bi pri tem ustvarjali nepoštene trgovinske ovire oziroma nepravičnost po celotni trgovinski verigi.

Bercero pa ocenjuje, da bodo za razogljičenje ključni štirje dejavniki, pri katerih bo mednarodna trgovina imela pomembno vlogo. S sogovornico se je strinjal, da bo nujno treba urediti področje finančnih spodbud, ki morajo podpirati zelene in čiste produkte. Pri tem je izpostavil še razogljičenje energetsko intenzivnih panog, za katere velja, da so večinoma vpete v mednarodno trgovanje. Prav tako je treba krepiti trgovino in naložbe v obnovljive vire energije, »samo tako bo mogoče izpolniti zaveze, dane na konferenci o podnebnih spremembah COP28«. In ne nazadnje, zagotoviti, da bodo zelene verige vrednosti ostale odprte in odporne.