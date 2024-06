Center za mednarodno poslovanje (CEMP) pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) bo v četrtek, 4. julija, popoldne na GZS podjetjem predstavil novi program Evropske unije, in sicer Poslovno vozlišče EU – Japonska in Republika Koreja (Business Hub – Japan and the Republic of Korea).

Program financira EU in je namenjen malim in srednjim podjetjem (MSP) ter zagonskim podjetjem, ki delujejo na področju zelene in nizkoogljične tehnologije ter krožnega gospodarstva, digitalne in IT ter zdravstvene industrije ali storitev, ki iščejo poslovne priložnosti v Vzhodni Aziji.

Kot poudarjajo, je cilj programa krepitev izvoznih in naložbenih dejavnosti evropskih MSP podjetij ter spodbujanje odpornejših, trajnostnih in tehnološko naprednejših vrednostnih verig med EU ter Japonsko in Južno Korejo.

Na GZS bodo v četrtek predstavili storitve in pričakovane cilje, ki jih bo izbranim podjetjem lahko ponudil program EU. Poleg tega pa še informacije o načrtovanih obiskih poslovnih delegacij, roke za prijavo ter pogoje in merila za doseganje kriterijev in postopek izbire za udeležbo.

Kot navajajo v CEMP, ki je eden izmed akterjev na področju spodbujanja internacionalizacije slovenskega gospodarstva, bodo v okviru programa v naslednjih štirih letih (2024–2027) organizirani obiski specializiranih/branžnih poslovnih delegacij, in sicer po deset v vsaki državi. V njih pa bodo petdesetim izbranim inovativnim podjetjem, ki bodo zadostila izbranim kriterijem, omogočene priprave in obsežno poslovno svetovanje pred samim obiskom v tujini, ter tudi brezplačna predstavitev z vnaprej organiziranimi B2B sestanki v okviru sejemskih dogodkov v obeh državah.