Razpis evropske komisije za industrijski primat

Evropska komisija je danes objavila razpis za zbiranje prijav za člane novega sveta za tehnologijo naprednih materialov, ki je bil napovedan februarja letos. Zainteresirani kandidati se lahko prijavijo do 9. septembra.

Kot so sporočili, bo ta skupina na visoki ravni usklajevala prizadevanja za izpolnitev prihodnjih potreb po naprednih materialih v Evropi.

Omenjena skupina je tudi ključna za vzpostavitev enotnega ekosistema naprednih materialov. Skupina mora imeti vodilno vlogo pri spodbujanju raziskav, pospeševanju uvajanja inovacij, zadovoljevanju potreb evropske industrije in zagotavljanju jamstev za učinkovito zaščito zdravja ljudi in okolja.

Iliana Ivanova, komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade, je ob tem poudarila, da dolgoročna konkurenčnost Evrope temelji na našem tehnološkem vodilnem položaju, vključno z dobavo naprednih materialov za zeleni in digitalni prehod. »Svet za tehnologijo naprednih materialov je del naše strategije za sodelovanje z državami članicami, raziskovalnimi organizacijami in industrijami pri prepoznavanju in obravnavanju skupnih potreb po vodilnem položaju Evrope na področju naprednih materialov. Spodbujam vse zainteresirane strani, da sodelujejo pri tem pomembnem delu,« je še dejala komisarka.

Tehnološki svet je bil napovedan že februarja letos v sporočilu Napredni materiali za industrijski primat. Sestavljali ga bodo predstavniki ministrstev držav članic za raziskave in industrijo, visoki predstavniki akademskih krogov, raziskovalnih in tehnoloških organizacij ter predstavniki industrije in Evropske komisije.

Tehnološki svet bo začel delovati na štirih ključnih področjih: energetika, elektronika, gradbeništvo in mobilnost. Na vsakem od teh področij bo Svet med drugim delal zlasti na financiranju, spretnostih, ureditvi in ​​infrastrukturi.

»Napredni materiali so zasnovani in izdelani, da izkazujejo vrhunsko zmogljivost ali posebne funkcije, ki jih je mogoče razviti z izjemno hitrostjo, zahvaljujoč današnjemu znanstvenemu razumevanju in računalniški moči. Temeljni so na primer za inovacije na področju energetike, elektronike, gradbeništva in mobilnosti, zato so ključni za ekološki in digitalni prehod,« so še sporočili.