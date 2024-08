Skoraj 12 milijonov za investicije za večjo produktivnost

Podjetja lahko do vključno 11. septembra do 12. ure oddajo vlogo za prijavo na javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Sloveniji, ki ga je objavila javna agencija Spirit Slovenija in v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. S tem ukrepom naj bi spodbudili gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, za kar je na voljo 11,6 milijona evrov.

Naj spomnimo, da je bil omenjeni razpis zaradi zahtev evropske komisije za dopolnitev in spremembo pogojev za prijavitelje investicijskih projektov nedavno preklican, potem pa ga je Spirit z dopolnitvami ponovno objavil 16. avgusta. Sprememba javnega razpisa se nanaša na posebne pogoje za investicijo, ki jih je morala agencija dopolniti na zahtevo evropske komisije v skladu z namenom Načrta za okrevanje in odpornost, kjer je zelo poudarjeno spoštovanje okoljskih standardov.

Cilj javnega razpisa je dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb, skupaj z zagotavljanjem trajnosti in razogljičenja ter digitalizacije poslovanja. Med cilji, kakor navajajo, so tudi višja dodana vrednost izdelkov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah vrednosti, ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost členov v dobavnih verigah, pa tudi enakomernejša regijska porazdelitev investicij.

Razpisni pogoji

»Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornemu ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest.« Na razpis se lahko prijavi gospodarska družba, registrirana v Sloveniji, kjer bo investicija izvedena. Prijavitelj je lahko gospodarska družba, ki je registrirana najmanj dvanajst mesecev pred mesecem oddaje vloge (upošteva se datum registracije gospodarske družbe na sodišču) in ima zaključeno najmanj eno poslovno leto pred oddajo vlog.

Višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo razpisa, je 11.603.791,00 evra. Sofinanciranje investicije je odvisno od velikosti gospodarske družbe in lokacije, na kateri bo investicija izvedena, ter sheme državne pomoči, ki se uporabi za investicijo skladno z določili javnega razpisa.

Za dodelitev subvencije se lahko prijavi investitor z investicijo v vrednosti od enega do 12 milijonov evrov v predelovalni dejavnosti, od 0,5 do tri milijone evrov v storitveni dejavnosti ter od 0,5 do dva milijona evrov v razvojno-raziskovalni dejavnosti. Pri tem mora investicija v stroje in opremo v vseh treh primerih znašati najmanj 50 odstotkov vrednosti investicije. Najvišja možna dodeljena subvencija za posamezno investicijo pa ne more presegati 819.279,50 evra.

Kot je še zapisano v razpisu, odpiranje vlog zaradi pričakovanega velikega števila vlog ne bo javno. Odpiranje se bo začelo najkasneje v roku osmih dni po roku za prispetje prijav v prostorih agencije. O izidu javnega razpisa pa bodo prijavitelji predvidoma obveščeni najkasneje v roku devetdeset dni od datuma odpiranja vlog.