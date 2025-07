Milena Miklavčič: Ženske imajo kljub vsemu feminizmu postavljene meje

V članku preberite:

Milena Miklavčič zna prisluhniti ljudem, zna pa jih tudi nehote razdvojiti. Veliko prahu je dvignila že s prvo knjigo iz serije Ogenj, rit in kače niso za igrače (2013), v kateri je s pričevanji ljudi raziskovala intimo naših prednikov. Zdaj načrtuje že šesto knjigo o nenavadnih človeških usodah, ravnokar pa je izšel njen drugi kriminalni roman Mehko kot britev. Mnogo let je tudi redna sodelavka Nedela z nasveti o najrazličnejših človeških zagatah, pravi pa, da se najraje pogovarja z ljudmi, ki razmišljajo drugače kot ona. Rada hodi po svoji poti in iz kljubovanja temu, kar »se spodobi«, si je ob 70. rojstnem dnevu omislila tatu.