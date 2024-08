Za lažji in hitrejši vstop na globalni trg

Izvozniki za še učinkovitejši prodor na tuje trge potrebujejo poleg zanimivih in konkurenčnih izdelkov tudi zunanjo podporo. Med ključnimi so storitve certifikacijskih organov, ki podjetja med drugim podpirajo pri pridobivanju mednarodnih certifikatov, brez katerih podjetja ne morejo prodajati izdelkov na tujih trgih.

Kot pojasnjujejo na Slovenskem inštitutu za kakovost in meroslovje (SIQ Ljubljana), s katerim sodelujejo skoraj vsi največji slovenski izvozniki, certifikacijski organ podjetjem omogoča lažji in hitrejši vstop na globalni trg in konkurenčnost. »S storitvami preizkušanja, kontrole in certificiranja proizvodov, ocenjevanja sistemov vodenja ter meroslovja podpiramo podjetja pri pridobivanju mednarodnih certifikatov, ki so nujni za prodajo njihovih izdelkov na tujih trgih. Naša mednarodna umeščenost omogoča partnerjem predvsem iz elektrotehnične industrije, kjer delujemo, enostavno pridobitev teh certifikatov na enem mestu,« navajajo. Družba je akreditirani preizkusni laboratorij in certifikacijski organ, priglašeni organ, prav tako je članica evropskih in mednarodnih shem ter ima sklenjene številne sporazume o medsebojnem priznavanju rezultatov.

Pomen članstva v globalni certifikacijski shemi

Na SIQ posebej poudarjajo pomen članstva v edini globalno vzpostavljeni certifikacijski shemi IECEE CB za medsebojno priznavanje rezultatov preizkušanja električne varnosti in elektromagnetne združljivosti proizvodov. Sistem olajšuje medsebojno trgovanje s tem, da spodbuja usklajevanje nacionalnih standardov z mednarodnimi standardi IEC in omogoča priznavanje rezultatov preizkušanja med nacionalnimi certifikacijskimi organi po vsem svetu.

Njegova vloga se še posebej kaže v državah zunaj EU, kjer imajo vzpostavljen drugačen pristop označevanja CE. Spomnimo, oznaka CE na izdelku pomeni, da izpolnjuje zahteve ustreznih evropskih direktiv, in je dokaz, da proizvajalec prevzema odgovornost za skladnost proizvoda.

V večini držav po svetu je pridobitev nacionalnega certifikata nujna za prodajo proizvoda na njihovem trgu. »V praksi to pomeni, da lahko na podlagi poročila in certifikata IECEE CB o skladnosti proizvoda proizvajalcem pomagamo pridobiti tudi ustrezne nacionalne certifikate, ki jih potrebujejo za prodajo,« pojasnjujejo na SIQ Ljubljana. V shemo IECEE je zdaj vključenih 93 certifikacijskih organov iz 53 držav, slovenski se uvršča v prvo četrtino po številu izdanih certifikatov CB na svetu, »tako smo del najelitnejše skupine preizkusnih laboratorijev ter certifikacijskih organov«, navajajo.

Od leta 1993, ko je SIQ Ljubljana postal polnopravni član, je izdal že več kot 14.400 mednarodnih certifikatov. Sodeluje s slovenskimi in tujimi proizvajalci iz približno 60 držav (največ jih je iz Nemčije, Avstrije, Italije, Hrvaške in Srbije), predvsem v elektrotehnični, strojni, medicinski, avtomobilski, železniški, igralniški panogi.