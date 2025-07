Trije rodovi na veslaških brzicah

V nadaljevanju preberite:

Najprej je v kanu, da je športal brez glavobola, sedel Tone Hočevar. Sinova sta mu sledila v čoln, Simon, večkratni olimpijec, je s kanujem priveslal do evropskega naslova. Simonova otroka in tekmovalna varovanca, 23-letna Eva Alina in pet let mlajši Žiga Lin, podirata mejnike med kajakom, kanujem in kajakaškim krosom, a čeprav očetu očitata, da prihaja iz časov radia, še kako sledita njegovim trenerskim izkušnjam. Boj za olimpijski Los Angeles bo za sestro in brata, ki sta stoodstotno zavezana športu, sila trd.