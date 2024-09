Strategije podjetij na netradicionalnih trgih

Medijska hiša Delo bo večmesečno poslovno kampanjo Izvozniki 2024: Nove priložnosti in izzivi oddaljenih trgov za slovenski izvoz – kaj pa Indija? sklenila z današnjo poslovno konferenco v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani, ki je soorganizator konference.

Udeležence bosta uvodoma pozdravila Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor in direktor Dela, ter Tibor Šimonka, predsednik GZS. Uvodni govor pa bo imel Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport.

Izzivi indijskega trga

Sledila bosta dva panela, ki jih bo moderiral prof. dr. Marko Jaklič z ljubljanske ekonomske fakultete. Prvi panel bo posvečen Priložnostim in izzivom indijskega trga. Tako boste izvedeli, kaj je najpomembneje za poslovanje v Aziji in na kaj se mora evropski poslovnež dobro pripraviti.

V razpravo se bo slovenska veleposlanica v New Delhiju Mateja Vodeb Ghosh vključila prek spleta, preostali udeleženci panela, ki bodo z nami v živo, pa so Namrata S. Kumar, indijska veleposlanica v Sloveniji, Nawdeep Puranik, podpredsednik Hexagon AB, Matej Koglot, direktor Gostol TST, in Niranjan Seshadri, glavni svetovalec v Sugunu Business Advisory.

Izkušnje podjetij

Na drugem panelu pa bodo sodelujoči predstavljali strategije in izkušnje slovenskih podjetij na netradicionalnih trgih. O svojih izkušnjah bodo govorili Peter Novak, direktor Kolektorja Etra, Janez Škrabec, direktor Rika, Gregor Schoss, direktor SIQ, Leon Lebar, direktor oddelka za zavarovanje kreditov in investicij v SID banki, dr. Mark Pleško, soustanovitelj in direktor podjetja Cosylab, ter Ela Rautner, pripravnica v Reliance Foundation.