V Indijo le z dobrim dolgoročnim načrtom

Indija bo do leta 2027 postala tretje največje gospodarstvo na svetu, napoveduje JP Morgan. Po tem, ko je lani po BDP prehitela Veliko Britanijo, bo do leta 2030 po pričakovanjih še Japonsko in Nemčijo. Močno se bosta povečala proizvodnja, ki naj bi prispevala četrtino BDP (zdaj 17 odstotkov), ter izvoz, ki mu napovedujejo podvojitev. Priložnosti na tem trgu čedalje pogosteje iščejo tudi slovenska podjetja.

Statistični urad navaja, da je leta 2022 v Indijo blago izvozilo 316 podjetij iz Slovenije, kar je največ do zdaj, v skupni vrednosti 134,2 milijona evrov. Od leta 2017 se število izvoznikov vsako leto giblje od nekaj manj kot 300 navzgor, vrednost izvoza pa iz leta v leto narašča. Leta 2017 je znašala 86,5 milijona evrov. Uvoznikov je veliko več. Leta 2022 je 792 podjetij na slovenski trg iz Indije uvozilo za 542,6 milijona evrov blaga, leta 2017 pa 737 podjetij za 183,5 milijona evrov.

»V splošnem podjetja iz tujine na indijskem trgu lahko prodajo vse od šivanke do letala. Gledano z vidika majhnih evropskih držav, kakor je Slovenija, pa vidim veliko priložnost podjetij za izvoz ali sodelovanje s poslovnimi partnerji iz Indije, posebej na področjih inženiringa in proizvodnje, informacijske tehnologije vključno z industrijo čipov, elektroniko in podobno. Za podjetja, kot so Riko, Kolektor in Iskra je na indijskem trgu veliko priložnosti,« pravi Nawdeep Puranik, strokovnjak na področju menedžmenta, podpredsednik švedske multinacionalke Hexagon AB v Indiji, na ljubljanski ekonomski fakulteti pa je med drugim opravil magisterij poslovnih ved. Na septembrski poslovni konferenci Izvozniki 2024 v organizaciji medijske hiše Delo bo sodeloval na okrogli mizi o priložnostih in izzivih indijskega trga.

Odprta vrata zagonskim podjetjem

Kot še dodaja, je Indija zelo uspešna na področju raziskav in proizvodnje v farmaciji ter na področju raziskav in razvoja v vesoljski znanosti. Evropske države imajo tu veliko priložnost, je prepričan in dodaja, da je Slovenija lahko odlična destinacija za indijske študente. Vsako leto jih milijon študira zunaj Indije. Tudi za naša zagonska podjetja je po Puranikovem mnenju Indija zanimiv trg, saj kot ocenjuje, so zelo inovativna in tako bi lahko v tej državi našla tako investitorje kot večji trg. »Priložnost vidim tudi za industrijo vin. Slovenska so odlična, povpraševanje po njih pa v Indiji raste in država ima odprta vrata za globalne proizvajalce,« je dejal Puranik.

Za podjetja iz Slovenije velike priložnosti v Indiji ponuja področje informacijskih tehnologij vključno z industrijo čipov, elektroniko in podobno. FOTO: Francis Mascarenhas/Reuters

»V Indiji država močno spodbuja lokalne dobavne verige, promovirajo princip »Made in India«, za določene skupine izdelkov imajo visoke tarife, zato so izdelki široke potrošnje večinoma nekonkurenčni. Te izdelke v Indiji proizvedejo ceneje, tudi na račun veliko cenejše delovne sile. Prihodnost izvoza v Indijo je verjetno omejena na surovine in zelo nišne izdelke, ki se jih v Indiji ne izplača izdelovati,« pa ocenjuje Mateja Vodeb Ghosh, slovenska veleposlanica v New Delhiju, ki bo prav tako sodelovala na omenjeni okrogli mizi.

Odskočna deska za prodor k sosedom

Mateja Vodeb Ghosh še meni, da če želi podjetje dolgoročno uspeti na indijskem trgu, mora najverjetneje tam odpreti podjetje. Je pa ta država lahko odlično izhodišče za Zalivske države in Afriko. Na vstop na indijski trg se je, tako kot na druge, treba temeljito pripraviti, poudarja. Posebej pomembno je najti zanesljivega partnerja, in če podjetje želi z njim dolgoročno sodelovati, mora računati na to, da bodo osebni stik in več obiskov v Indiji nujni.

Nawdeep Puranik se strinja: podjetje mora na začetku investirati v raziskavo trga, da prepozna možnosti in priložnosti, ki jih raznolika država ponuja, prav tako tudi, da izbere ustrezno regijo, poišče pravega poslovnega partnerja in nagovori primerno skupino potencialnih kupcev. »Nepripravljeno podjetje bi se na tem trgu lahko izgubilo. Vstopiti morajo pripravljeni, z dolgoročnim načrtom in vizijo, kaj želijo doseči v Indiji. Država ni primerna za kratkoročni vstop, podjetje pa mora ponuditi res vrhunski izdelek, če želi doseči dobro ceno,« pravi.

Kupci pričakujejo kakovost in vzdržljivost

Indija ni primerna za kratkoročni vstop, podjetje pa mora ponuditi res vrhunski izdelek, če želi doseči dobro ceno, pravi Nawdeep Puranik. FOTO: osebni arhiv

In kaj kupci ter poslovni partnerji pričakujejo od potencialnih evropskih partnerjev? Težava indijskih produktov je kakovost, Evropa pa je tradicionalno prepoznana po vrhunskem razvoju in proizvodnji ter proizvodnih procesih. Povezovanje evropskih podjetij in njihovega znanja z indijskimi poslovnimi partnerji ponuja priložnost za dostop do velikega trga. Potrošniki od evropskih izdelkov pričakujejo kakovost in vzdržljivost, cena pa po njegovem mnenju ni več tako velik izziv, »če ima potrošnik možnost izbire med kitajskim in evropskim izdelkom, bo izbral drugega,« pravi Puranik.

Indijska vladna politika promovira proizvodnjo v Indiji (Make in India), kar po njegovih besedah odpira vrata tujim podjetjem. Gre za drugi poudarek, kot ga prinaša slogan »made in …« (narejeno v). »Vlada vabi podjetja iz tujine, da tam vzpostavijo razvoj in proizvodnjo, za kar nudi tudi finančne vzpodbude, enako kot tudi za izvoz,« še dodaja.

Kot spomni veleposlanica, je pred uvozom določenih izdelkov v Indijo potrebno soglasje državnih organov, kar je lahko dolgotrajen postopek. Svetuje, da podjetje najprej po carinski tarifi preveri, kakšni pogoji veljajo za izdelek, ki bi ga izvažali. Podatki so dostopni na portalu EU Access 2 Market. »Upoštevati pa je treba tudi, da zaradi številnih faktorjev, kot so drugačna zakonodaja, večje onesnaženje, višje temperature in še mnogo drugih, izdelek, ki je primeren za evropski trg, morda potrebuje dodatni razvoj, da bo zadostil indijskemu trgu,« opozarja Mateja Vodeb Ghosh.

Stroge zahteve certificiranja V primerjavi z zahtevami za prodajo izdelkov v EU je izvoz elektronskih in električnih proizvodov v Indijo dokaj zahteven, izkušnje opisujejo na Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje (SIQ Ljubljana). Njihov oddelek za mednarodno certifikacijo sodeluje tudi z laboratoriji v Indiji, ki podjetjem pomagajo pri pridobivanju lokalnih indijskih certifikatov, kar jim omogoči prodajo izdelkov na tamkajšnjem trgu. »Sodelujemo s podjetji, ki želijo izvoziti elektronske in električne proizvode v Indijo, in jim v sklopu celovite storitve uredimo tudi potrebne certifikate za ta namen,« pravijo v SIQ. V Indiji je za večino teh proizvodov obvezna certifikacija, pri čemer mora biti postopek izveden v lokalnem akreditiranem laboratoriju. Za pokritje zahtev za električno varnost je treba izvesti certifikacijo BIS, za pridobitev katere pa proizvajalci ne morejo uporabiti obstoječih poročil in certifikatov, ampak morajo poslati vzorec na preizkušanje v Indijo. Kot ob tem še poudarjajo v SIQ Ljubljana, so takšna preizkušanja običajno dolgotrajna in so dodatni strošek. »Na to morajo podjetja računati, ko se odločijo za izvoz v Indijo. V primeru ugotovljenih neskladnosti je tudi težje odpravljati težave, ker se postopek preizkušanja in certifikacije izvaja na tako oddaljeni lokaciji. Za pridobitev certifikata je treba zagotoviti tudi lokalnega predstavnika, proizvodno mesto pa mora vsako leto prestati pregled,« naštevajo v SIQ. Ob tem certifikati veljajo zgolj od enega do pet let. S tehničnega vidika so zahteve za proizvode večinoma podobne kot v EU, ob tem, da v Indiji uporabljajo drugačne vtičnice. Vendar pa izvoznikom lahko predstavljajo dodatni izziv spremembe zahtev, ki lahko začnejo veljati z zelo kratkim prehodnim obdobjem, tudi samo nekaj mesecev, zato je treba nujno neprestano spremljati zahteve, opozarjajo v SIQ. Podjetjem pred izvozom proizvodov v Indijo še priporočajo, da natančno preverijo zahteve za prodajo na tamkajšnjem trgu ter se seznanijo s stroški za certifikacijske postopke in stroški za vzdrževanje certifikatov. V veliko pomoč so jim pri tem lahko kompetentni lokalni predstavniki, ki dobro poznajo zahteve indijskega trga.

Podpora diplomacije

Obenem dodaja, da slovensko veleposlaništvo v Indiji nudi podporo našim podjetjem pri vstopu na tamkajšnji trg. V ta namen organizirajo dogodke za krepitev gospodarskih vezi, nudijo podporo gospodarskim delegacijam v Indijo, pripravljajo preglede gospodarskega okolja v državi in promovirajo Slovenijo kot zeleno, visokotehnološko in inovativno destinacijo.

V zadnjem obdobju so med drugim spremljali slovensko delegacijo transporta in logistike, ki je svojo ponudbo predstavila potencialnim partnerjem v Mumbaju in Čenaju (prej Madras). Logistika je za podjetja, ki v veliki meri izvažajo tudi v Evropo, zelo pomembna.

Mumbaj je finančno središče Indije. FOTO: Hemanshi Kamani/Reuters

Sodelovali so na prvem slovensko-indijskem dnevu znanosti in inovacij, ter v Indiji in nato še v Sloveniji najavili projekt regionalnega stičišča za napredne tehnologije SITE (science, innovation, technology, economy). »V sodelovanju z indijskimi institucijami bomo vzpostavili mrežo za prenos tehnologij v Indijo in tudi v obratni smeri. Naš cilj je, da Slovenija postane vstopna točka za širšo regijo,« je projekt opisala Mateja Vodeb Ghosh.

Nadgrajeni slovensko-indijski dan znanosti in inovacij, ki bo jeseni v Ljubljani, bo prispeval h krepitvi namere, da postanemo regionalno središče za raziskovalne, razvojne in poslovne projekte. »V prihodnje si želimo, in veleposlaništvo si bo prizadevalo za to, da bo indijski trg postal zanimiv za več slovenskih podjetij,« je zaključila slovenska veleposlanica v Indiji.