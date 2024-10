Kakšna bo prihodnost varčevanja in naložb

Medijska hiša Delo bo danes s poslovno konferenco zaključila večmesečno poslovno kampanjo Kapitalski trgi 2024: Prihodnost varčevanja in naložb. Dogodek v Zagrebu smo pripravili v partnerstvu s hrvaško medijsko hišo Hanza media.

Pozdravni nagovor bo imel Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor in direktor Dela. Udeležence bodo zatem nagovorili dr. Ante Žigman, predsednik sveta uprave Hrvaške agencije za nadzor finančnih storitev (HANFA), guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić ter podpredsednika slovenske in hrvaške vlade ter finančna ministra Klemen Boštjančič in Marko Primorac.

O tveganjih in priložnostih za kapitalske trge v svetu po globalizaciji bo spregovoril Erik Fossing Nielsen, glavni svetovalec za ekonomijo iz UniCredit Banke, o odgovornem investiranju pa Andrej Petek, član uprave Triglav Skladov.

Pomembnost razvoja varčevalnih produktov

Na okrogli mizi o pomembnosti razvoja varčevalnih produktov in spodbud za posameznike in nacionalno gospodarstvo bodo razpravljali Benjamin Jošar, predsednik uprave Triglav Skladov, Alenka Žnidaršič Kranjc, ustanoviteljica in lastnica Skupine PRVA, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, Dalibor Ćubela, predsednik uprave Zagrebačke banke, Dinko Lucić, predsednik uprave Privredne banke Zagreb in Marko Badurina, predsednik uprave Hrvatske poštanske banke. Moderatorka obeh panelov bo Zrinka Grancarić iz HRT.

Financiranje trajnostnega razvoja

Tematiko financiranja trajnostnega razvoja podjetij z dostopom do trgov zasebnega in tveganega kapitala pa bodo na drugem panelu pretresli Miran Kovač, direktor Alfi PE, Luka Podlogar, predsednik uprave NLB Skladi, Igor Čičak, predsednik uprave Provectus Capitals Partners, Petar Vlaić, predsednik Združenja družb za upravljanje pokojninskih skladov in pokojninskih zavarovalnic (UMFO, Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava), in Hrvoje Čuvalo, predsednik uprave Hrvaške banke za obnovo in razvoj (HBOR).