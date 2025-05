Jadrnice raje vzamemo na lizing

Evropa je s 70.000 kilometri obale ter 27.000 kilometri plovnih celinskih voda vodilna destinacija za navtični turizem. Marine lahko skupaj sprejmejo več kot 6,3 milijona plovil. Med lastniki jadrnic, motornih čolnov in drugih plovil za prosti čas so tudi številni Slovenci.

Po ocenah jih ima največ navtična plovila registrirana na Hrvaškem, več tisoč pa jih je tudi v Sloveniji. Podatkov o prodaji tovrstnih plovil statistični urad zaradi majhnega števila ne navaja. Nekaj vendarle razkrivajo informacije (oziroma je iz njih mogoče sklepati), ki jih objavlja združenje bank o lizinških poslih.

Lani so finančne družbe, ki se ukvarjajo z lizingi, s posamezniki sklenile 16 poslov »za financiranje nakupa ladij, vlakov in letal« v skupni vrednosti 14,7 milijona evrov. Še 21 pogodb je bilo sklenjenih s poslovnimi subjekti, in sicer za skupno vrednost 5,6 milijona evrov.

V skupini NLB, znotraj katere delujeta NLB Lease & Go ter Summit Leasing, potrjujejo, da kupci plovila financirajo z lizingom. Večina se pri tem odloča za finančni lizing, ki omogoča postopno pridobitev lastništva in fleksibilnejše pogoje odplačevanja.

Marine v Evropi lahko skupaj sprejmejo 6,3 milijona plovil. FOTO: Črt Piksi/Delo

»V Sloveniji je zanimanje za lizing večje, na Hrvaškem pa imajo kupci pogosteje klasična posojila, predvsem zaradi drugačne tradicije financiranja in zakonodajnih posebnosti,« odgovarjajo na vprašanje, kateri način financiranja je kupcem bližji. V primerjavi z lizingom vozil je pri plovilih posebnost to, da za financiranje ne smejo biti prestara, biti morajo tudi ustrezno zavarovana, kupec pa mora tudi jasno opredeliti, ali bo plovilo za osebni ali komercialni namen. »Komercialna raba običajno zaostri pogoje in višje so zavarovalne zahteve,« pojasnjujejo.

Lizingodajalec mora vedeti za privez v tujini

Lizinško pogodbo je običajno smiselneje urediti v matični državi, kjer ima posameznik že določeno boniteto, pogoji pa so prilagojeni lokalni zakonodaji, povedo v banki na vprašanje, ali je v primeru, da kupec načrtuje stalni privez na Hrvaškem, morda bolje financiranje poiskati pri izpostavi slovenskega ponudnika na Hrvaškem.

Če oseba večino časa preživi tam, pa pred odločitvijo priporočajo posvet. Za plovilo, ki se uporablja in privezuje na Hrvaškem, mora kupec poskrbeti za ustrezno mednarodno zavarovanje ter o lokaciji priveza obvestiti lizingodajalca. Preveri naj tudi davčne in registracijske zahteve v državi uporabe, saj te lahko vplivajo na pogoje financiranja, pojasnjujejo v skupini NLB, ki od lanske jeseni deluje tudi na hrvaškem lizinškem trgu.

Na njem vidijo velik potencial, predvsem v segmentih turizma, plovil, počitniških vozil in komercialne opreme. »Osredotočamo se na finančni lizing, saj kupcem omogoča dolgoročnejše naložbe, kar je pri dražjih predmetih, kot so plovila, pogosto ključno. Razvitejša turistična sezona na Hrvaškem ustvarja specifične potrebe, ki jih želimo pokriti z ustrezno prilagojeno ponudbo,« dodajajo.