Telefon se povsod po Sloveniji med vožnjo uporablja preveč

Drugi panel poslovne konference medijske hiše Delo na temo mobilnosti se ponuja kot poligon za razpravo o pametnem, mobilnem življenju, ki mora biti v koraku z inovacijami.

Mnenja bodo z Matejem Golobom, soustanoviteljem in vodilnim partnerjem v CorpoHub, soočili Boštjan Kop, vodja razvoja aplikacije DRAJV v Zavarovalnici Triglav, Alenka Mejač Krassnig, direktorica Vise za Slovenijo, Marko Rems, član poslovodstva Pošte Slovenije, Slavko Ažman iz Porsche Slovenija, Darja Kocjan, direktorica potniškega prometa na Slovenskih železnicah, in doc. dr. Luka Šlosar, znanstveni sodelavec na Inštitutu za kineziološke raziskave ZRS Koper.

Razpravo spremljamo v živo.

Na kaj smo lahko junija 2024 ponosni v kontekstu mobilnosti v širši obliki?

Kot pravi Boštjan Kop, mobilno aplikacijo drajv ponujajo že peto leto slovenskim voznikom. Več kot 200.000 jo uporablja.

Namen je bil ponuditi orodje, po katerem lahko zavarovalnica prepozna tudi slog vožnje. Uporabniki drajva imajo celo 20 odstotkov manjša tveganja in približno toliko nižjo škodno pogostnost, je pokazala raziskava.

Drajv zemljevid, ki so ga oblikovali na podlagi raziskave, se jasno vidi, kjer se najpogosteje dogaja prekoračitev hitrosti. Aplikacija meri tudi premikanje telefona med vožnjo: »Zdaj smo dobili neposredni uvid v ’epidemijo’, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Ne spremljamo, s kom se kdo pogovarja ali si pošilja esemese. Vse je anonimno. Telefon se uporablja povsod po Sloveniji preveč.«

Na letni ravni je v Sloveniji aktivnih 1,2 milijona vozil, desetina jih uporablja aplikacijo drajv, pravi Kop. Če zavarovanec nekje počne dobro, varno, je nagrajen s premijo. Na področju zavarovalništva vidi dobro prakso na področju zdravstvenih zavarovanj v tujini, kjer spodbujajo zdrav oziroma varen življenjski slog.

Kartica Visa

Kot je dejala Alenka Mejač Krassnig, poskušajo tudi pri njih pripeljati inovacije v slovenski prostor. V zadnjem času se spogledujejo tudi z drugimi področji, vezanimi na plačevanje, ne zgolj na kartično poslovanje. In kaj ima Visa z urbano mobilnostjo? Ta ima po Krassnigovi ogromno plasti: »Prizadevamo si, da bi poenostavili nakup vozovnice in vseh oblik javnega prevoza. S poenostavitivijo plačilnega postopka lahko dosežemo, da bodo ljudje raje uporabljali javni prevoz. Ko smo spraševali tranzitne operaterje, ki so šli v prenovo sistema, so povedali, da vsak drugi bi se peljal z javnim prevozom, če bi bila možnost hitrejšega in bolj enostavnega plačila. Prizadevamo si, da bi kartico, ki jo imamo danes v žepu, tudi lahko uporabili.«

Posebej ponosni pa so, da lahko s karticami plačujejo avtobusni prevoz v Ljubljani in Kopru. V Ljubljani so v štirih mesecih in pol, kar obstaja ta možnost, so zaznali kartice iz več kot 103 držav. Kar 80 odstotkov je Slovencev. Kranj pa gre čez urbano mobilnost, kjer se je s kartico mogoče tudi identificirati v gledališču ali knjižnici ...

Paketne storitve naše Pošte

Marko Rems s Pošte Slovenije se je osredotočil na segment paketnih storitev, kjer je Pošta vodilni ponudnik v Sloveniji. Število pisemskih pošiljk že leta upada, je povedal in se pohvalil, da dosegajo odlično kakovost dostave: 98 odstotkov vseh pošiljk dostavijo v naslednjem delovnem dnevu, 87 odstotkov pa ob prvem poskusu, kar je zelo pomembno z vidika trajnosti, stroškov in ogljičnega odtisa.

Večina stranka se odloča za ponudnika, ki ponuja najboljšo uporabniško izkušnjo, pravi Rems. Zdaj so tik pred uvedbo aplikacije moja pošta, ki bo povečala informacijsko varnost za stranke pred morebitnimi prevarami, ki so vse pogostejše.

Širijo tudi mrežo paketomatov. Trenutno jih imajo 150, v kratkem jih bo prek 200. Stranke se bodo tudi med dostavo lahko odločale za spremembo dostavne točke oziroma kam naj jim paket dostavijo. Kontaktnih točk imajo 1300.

Pošta je tudi med največjimi lastniki in upravljalci lastnega voznega parka: prek 3000 vozil premorejo, dobrih 500 je električnih.

Uredbe ali prisila niso rešitev

Slavko Ažman je poudaril, da je škoda, da vozilo, ki je velika investicija, večino časa stoji ali da se v avtih za pet oseb vozimo sami. Zato potrebujemo pametne rešitve. Z uredbami ali prisilo se tega ne da doseči, meni: »Potrebujemo privlačno izkušnjo.«

Rešitve bi morale biti po njegovem dovolj fleksibilne – morda z aplikacijami, s pomočjo katerih si lahko avto deli več oseb, ki jih človek morda lahko »pobere« med potjo.

Z vlakom

Darja Kocjan je ponosna, da so SŽ z državo pri modernizaciji voznega parka naredile velik premik. Kupili so 31 elektrovlakov, tudi dvopodnih in 21 dizel motornih garnitur s predpripravo za nadgradnjo. Vlagajo v kolesarnice in spodbujajo tudi druge oblike mikromobilnosti v obliki skupne karte ali določenih popustov. »Razmišljamo o tem, kako priti od točke A do B,« pravi Kocjanova. In kdaj bomo lahko s kartico plačevali na vlaku? Kot odgovarja, je že zdaj mogoče plačevati s karticami na 156 kartomatih po vsej državi.

Zdravo staranje

Kineziolog Luka Šlosar trenutno proučuje zdravo staranje oziroma z njim povezano gibalno (ne)aktivnost. Po njegovih besedah je pomembna tudi mobilnost podatkov med (ne)akademsko sfero, pri čemer je izpostavil dva milijona evrov vreden projekt Tbrainboost, v katerem sodeluje osem različnih institucij akademske in neakademske sfere. Cilj je spodbuditi mednarodno in medsektorsko mobilnost in izboljšati povezave med akademskimi krogi, podjetji, industrijo in družbo na področju zdravega staranja.