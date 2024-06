Prilagodljivo in pametno polnjenje e-vozil

Kakšne so poslovne priložnosti in ključne značilnosti in pomen koncepta E8? Ignac Završnik, predsednik DEMS – Društvo za e-mobilnost, se je o tem na Delovi poslovni konferenci Mobilnost 2024 pogovarjal s Kristijanom Melincem, vodjo digitalne infrastrukture v Telekomu Slovenije, in dr. Janezom Humarjem, vodjo službe za strateško-inovacijske programe v Elesu.

Koncept obstaja od leta 2018, leta 2019 je bil narejen prvi projekt v Elesu, leta 20202 se je temu pridružil Telekom Slovenija. Obstaja osem osnovnih gradnikov koncepta E8, ki upoštevamo ne samo energetiko, ampak tudi potrebe uporabnikov in ponudnikov. Koncept E8 govori o prilagodljivem, pametnem polnjenju, kjer se dogaja interakcija med uporabnikom, polnilno infrastrukturo in omrežjem.

Kaj predvideva koncept

Na vprašanje Ignaca Završnika, ali koncept podpira tudi avtonomna vozila, je Melinc pojasnil, da so ključna področja, na katero se koncept E8 navezuje, voznik in njegove navade, polnilna infrastruktura ter integracija polnilne infrastrukture proti energetskemu omrežju. »Polnilna infrastruktura mora biti pametna in upravljana tako, da podjetje na ta način optimira s stroški. Določeni gradniki govorijo tudi že o avtomatskem priključevanju avta na polnilnice – ta naša rešitev trenutno tega še ne podpira, bomo pa v okviru evropskega projekta to tudi testirali. Voznik in uporaba - vozila večino časa stojijo, doma ali v službi, zato ta koncept naslavlja ta izziv – na kakšen način bomo to polnili.«

Janez Humar je naslovil vprašanje, kako se koncept E8 vklaplja v elektroenergetski sistem? »Naš moto je: prinašamo energijo, ohranjamo ravnovesje. To slednje marsikomu ni čisto jasno: ni v redu če so viški, ali pa če so manjki energije. Naše poslanstvo je, da poskušamo ohranjati to ravnovesje na ravni, ki bo vzdržno. In ta koncept govori o tem: kako bi lahko novo tehnologijo prilagodili energetskemu sistemu. Torej, kako gremo lahko naproti, da bodo ta vozila upravljanja na ta način: za uporabnike in omrežje, saj bo vse več električnih vozil.«

Problematike polnjenj

Polnjenje v službi, polnilni parki znotraj podjetja na eni strani, na drugi strani pa problematika v večstanovanjskih objektih (30%), kjer možnosti polnjenja doma nimajo. Na vprašanje, ali načrtujejo tudi, kako bi ti lahko polnili svoja zasebna vozila v službi? Melinc je odgovoril, da seveda. »Podjetje bo najprej naredilo analizo, kakšen tip vozil službenih potrebuje in kakšno infrastrukturo si mora postaviti za polnjenje teh vozil in kot podaljšek tega tudi, kako to ponuditi svojim zaposlenim. Vzorec uporabe službenih in privatnih vozil je zelo različen. Treba je upoštevati prioritete in zahteve uporabnikov.«

Bi višek električne energije preko sončnih elektrarn lahko zaposleni uporabljali tudi pri tem načinu? »Seveda, treba pa pogledati vse vidike: davčne, tarifne itd.«

Obstaja možnost dinamičnega prilagajanja moči, je še pojasnil Janez Humar. »Veliko je bilo govora o terminu pametno polnjenje – kaj to sploh je? Eno je v povezavi s polnilnicami, ki so v okviru nekega poslopja (stanovanjskega ali gospodarskega) in se to polnjenje prilagaja odjemu, da ne pride do nenačrtovanega izpada. Drugo pa je uravnavanje na nivoju elektroenergetskega omrežja, torej prilagajanje trenutnim razmeram v omrežju. Nivo lokalnega polnjenja je povezano s stroški, ki ga ima gospodinjstvo in podjetje z odjemom in da ne povečuje svoje moči, kar bo lahko dražje, na ta način pa si zmanjšamo stroške. Drugi del, ki pa je na omrežju, pa je v povojih – imamo dve možnosti: ali v neskončnost povečujemo omrežje, tj. dodatni daljnovodi, žice..., ali pa se lotimo bolj pametno in optimiziramo. Torej, ko bo omrežje potrebovalo prilagodljivost – seveda bo to imelo neko ceno –, se bo to prenašalo do končnega uporabnika, ki bo nagrajen, če se bo prilagodljivo polnil. Bo pa to prednost najbrž prepoznalo polno podjetij.« Namesto da gradimo velike enote, je pametno, da je to hranjenje distribuirano, je še dejal Humar.

Vozni parki

Kako ta koncept pomaga podjetjem za elektrifikacijo voznih parkov podjetij? Melinc je pojasnil, da ko se podjetje odloči za elektrifikacijo voznega parka, lahko zagotovimo, da so stroški v luči novega tarifnega sistema obvladljivi. Cena polnjenja bo precej odvisna od tega, koliko se bo uporabnik pripravljen prilagajati.

Humar pa je spomnil, da se pripravlja NEPN 2: znotraj je jedrski scenarij in scenarij z obnovljivimi viri energije v Sloveniji. »Če se posvetimo slednjemu, bo treba veliko prožnosti, prilagajanja v sistemu. Pomembno je, da pri postavitvah polnilne infrastrukture pomislimo na to, da se postavi na način, da jo bo mogoče povezati pametno v sistem.«