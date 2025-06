Vozi me vlak … v nove kraje doma in po Evropi

Vlak ima svoj romantični pridih, zato je potovanje z njim vedno nepozabna dogodivščina, ki nas poveže s kraji in ljudmi, ki jih srečamo na poti. Ko nas prijeten ritem železniških tirov zaziblje v sproščeno počutje, se pot spremeni v čarobno popotovanje.

Slovenske železnice opažajo vztrajno povečevanje uporabnikov železniškega potniškega prometa, in tudi ko država izvaja obsežna investicijska dela na železniški infrastrukturi, Slovenske železnice ohranjajo in dodajajo nove vlakovne povezave. Slovenske železnice, ki v povprečju letno prepeljejo več kot 16 milijonov potnikov, bodo z novimi železniškimi povezavami in vlaki še naprej ustvarjale rast števila potnikov.

Poletje v znamenju novih železniških povezav

Slovenske železnice posodabljajo svoj vozni park in širijo ponudbo železniških povezav tudi onkraj meja. S tem pričakujejo nadaljnjo rast števila potnikov na vlakih. FOTO: Slovenske železnice

Nove vlakovne povezave, ki jih za letošnjo poletno sezono uvajajo Slovenske železnice, bodo potnikom omogočale še več udobnih povezav med ključnimi turističnimi destinacijami, in sicer iz slovenskih krajev do Zagreba, Pulja, Budimpešte in Varšave ter nazaj.

Predstavniki slovenskih in hrvaških železnic so dosegli pomemben mejnik za železniški promet pri nas, saj bodo od 20. junija slovenske garniture vlakov Stadler FLIRT povezale nekatera slovenska mesta s hrvaškimi. Tako se bo mogoče s tem sodobnim in udobnim modrim vlakom, ki doseže hitrost do 140 kilometrov na uro, prvič zapeljati v Zagreb in v neposredno bližino puljske Arene. Poleg Zagreba se bo mogoče odpeljati tudi na Reko in v Pulj, SŽ pa napovedujejo nove dodatne povezave tudi z Varšavo in Budimpešto.

Stadler FLIRT je eden najsodobnejših vlakov v Sloveniji. FOTO: Slovenske železnice

Sodobni potniški vlaki poleg večjega udobja ter prevoza koles potnikom omogočajo tudi varno in okolju prijazno potovanje, saj prevoz potnikov z vlaki pomeni povprečno skoraj petkrat manj porabljene energije na potnika, kot jo je porabljene v povprečju v cestnem avtomobilskem prometu.

Poleg osmih vsakodnevnih še dodatne povezave v petek in nedeljo

Vozovnice za potovanja z vlaki v tujino ali po tujini je mogoče kupiti na nekaterih prodajnih mestih na železniških postajah. Vozovnice za potovanja v notranjem prometu lahko kupite preko spletne trgovine ali preko mobilne aplikacije Grem z vlakom. FOTO: Slovenske železnice

V petek, 20. junija 2025, bo začel veljati nov vozni red. Iz Ljubljane proti Zagrebu se bodo obstoječim osmim vsakodnevnim povezavam pridružile še dodatne štiri, torej dva para vlakov, ki bodo ob petkih oziroma nedeljah povezovale prestolnici Hrvaške in Slovenije.

Prvič po 30 letih: Zagreb–Ljubljana–Pulj

Z glavne zagrebške železniške postaje bo v petek, 20. junija, odpeljal prvi vlak, ki bo vse voznoredno obdobje povezoval Zagreb, Ljubljano in Pulj.

Gre za prvo neposredno železniško povezavo med temi mesti po več kot 30 letih. Vlak bo vsak petek od 20. junija odpeljal iz Zagreba preko Ljubljane v Pulj ter se ob nedeljah vračal proti Ljubljani in Zagrebu. Skupaj bo tako povezanih kar 13 postaj, vključno z Dobovo, Sevnico, Zidanim Mostom, Postojno, Divačo, Buzetom in drugimi.

Dodatni sobotni par direktnih vlakov Divača–Pulj

Pred vsakim nakupom vozovnice priporočamo, da preverite aktualni vozni red. FOTO: Slovenske železnice

Ob sobotah bo od 21. junija naprej vozil tudi dodatni par vlakov, ki bo povezoval Pulj in Divačo. Svojo vožnjo bodo 28. junija začeli tudi sezonski vlaki, ki bodo vozili med Divačo in Buzetom s povezavo do Pulja ter Ljubljano in Mariborom.

Z vlakom v Budimpešto in Varšavo

V Zagreb se lahko zapeljete že od 9 evrov. FOTO: Slovenske železnice

Vsakodnevnim povezavam Slovenije z Budimpešto se bo tudi letos 28. junija pridružila dodatna sezonska povezava para vlakov, ki bosta vozila med Budimpešto skozi Ljubljano do Kopra in nazaj.

Ob ponedeljkih, sredah, petkih in sobotah bo med 28. 6. in 30. 8. 2025 vozil sezonski vlak med Varšavo, Mariborom, Ljubljano in Reko, ki se bo med 30. 6. in 1. 9. 2025 vračal ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in sobotah. Z novo povezavo lahko potniki obiščejo tako Reko kot tudi Varšavo.

Dodatne informacije o vožnji vlaka in vseh drugih ponudbah lahko pridobite v infocentrih Koper, Ljubljana, Celje in Maribor, na prodajnih mestih, na številki 080 81 11 in po elektronski pošti potnik.info@slo-zeleznice.si.

