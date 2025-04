Naši načrti so dolgoročna rast, širitev in inovacije

Zavedanje o pomembnosti kakovosti zraka v prostorih se postopoma izboljšuje, a še ne dosega ravni, ki bi jo glede na vpliv na zdravje pričakovali. Prezračevanje še vedno ni obvezen del vseh energetskih sanacij in pogosto ostaja spregledano. V tujini je drugače, je v pogovoru med drugim pojasnil Uroš Fonovič, direktor podjetja Lunos Slovenija.

Na slovenskem trgu je Lunos s svojimi prezračevalnimi sistemi prisoten že več kot 16 let, po spremembah v strukturi zastopništva matične družbe v Nemčiji Lunos GmbH pa je v Sloveniji nastalo hčerinsko podjetje, v katerem ima matična družba 80-odstotni lastniški delež. Kakšno prednost pomeni za vas njihovo načelo razvoja in proizvodnje v Nemčiji, saj imajo več kot 65 let izkušenj v prezračevalni industriji?

Podjetje Lunos GmbH s sedežem v Berlinu že več kot 65 let postavlja standarde v industriji prezračevanja, pri čemer vse naprave razvija in proizvaja izključno v Nemčiji. To zagotavlja izjemno tehnično dodelanost, stabilno kakovost in dolgoročno zanesljivost – kar je pri prezračevalnih sistemih izredno pomembno. V preteklosti je bil Lunos na slovenskem trgu prisoten po zunanjem distributerju, a je podjetje zaradi strateških razlogov in želje po večji kakovosti nastopa na trgu prestrukturiralo prisotnost in ustanovilo lastno podjetje Lunos, d. o. o., v katerem ima Lunos GmbH 80-odstotni lastniški delež. Ta neposredna prisotnost nam omogoča, da v celoti uresničujemo filozofijo matičnega podjetja – in hkrati ponudimo slovenskim strankam še boljšo podporo in prilagojene rešitve.

Zlasti v Nemčiji, na Danskem, v Avstriji in Skandinaviji je kakovost zraka v notranjih prostorih obravnavana kot temeljna pravica bivanja. Tam so prezračevalni sistemi zakonsko predpisani v novogradnjah in tudi subvencionirani.

Od lani ste med drugim pristojni za širjenje prisotnosti v jadranski regiji, tudi s postavitvijo lokalnih pisarn. Kateri koraki so bili že narejeni?

Po prvem letu uspešnega delovanja Lunosa, d. o. o., v Sloveniji smo hitro prepoznali potencial širše regije. Ustanovili smo hčerinsko podjetje Lunos Sistemi, d. o. o., v Zagrebu, ki že aktivno deluje na hrvaškem trgu. V Bosni in Hercegovini sodelujemo z lokalnim distributerjem, hkrati smo v sklepnih fazah dogovorov s partnerji v Srbiji in na Madžarskem. Naš cilj je vzpostaviti lokalne pisarne in mreže, ki bodo delovale v skladu s standardi Lunosa GmbH, obenem pa ponudile hitro in strokovno podporo uporabnikom, projektantom ter monterjem.

Kaj kažejo vaše meritve s terena – kakšen zrak imamo v domovih in pisarnah?

Naša terenska ekipa pri svetovanjih redno opravlja osnovne meritve kakovosti zraka in rezultati pogosto vzbujajo skrb. V mnogih prostorih so previsoke koncentracije CO₂, povišana je relativna vlažnost, pogoste so tudi sledi plesni in vonjav zaradi slabega pretoka zraka. Te težave so še posebej izrazite v dobro izoliranih objektih brez ustreznega prezračevanja. Z Lunosovimi sodobnimi decentraliziranimi prezračevalnimi rešitvami lahko brez večjih posegov izboljšamo bivalne razmere in dolgoročno prispevamo k zdravju uporabnikov, tako v novogradnjah kot tudi v obstoječih objektih.

Ali se pomembnosti kakovostnega zraka dovolj zavedamo? Kaj pa v tujini, kdo bi nam bil lahko za zgled?

Zavedanje se postopoma izboljšuje, a še ne dosega ravni, ki bi jo glede na vpliv na zdravje pričakovali. Prezračevanje še vedno ni obvezen del vseh energetskih sanacij in pogosto ostaja spregledano. V tujini je drugače – zlasti v Nemčiji, na Danskem, v Avstriji in Skandinaviji je kakovost zraka v notranjih prostorih obravnavana kot temeljna pravica bivanja. Tam so prezračevalni sistemi zakonsko predpisani v novogradnjah in tudi subvencionirani. Tovrstni modeli so nam lahko v pomoč pri postavljanju višjih standardov tudi doma.

Potrošniki so vedno bolj ozaveščeni in zato tudi bolj osredotočeni na trajnostni vidik izdelkov. Kako se kaže trajnostna naravnanost vašega podjetja?

Trajnost je osrednji steber delovanja podjetja Lunos. Vse naše naprave so zasnovane za majhno porabo električne energije, dolgo življenjsko dobo in preprosto vzdrževanje. V proizvodnji uporabljamo reciklirane materiale, motorje brez obrabnih delov in aluminij, ki ga je mogoče ponovno uporabiti. Sistemi so modularni in se lahko postopoma nadgrajujejo, kar zmanjšuje odpadke.

Poleg tehničnih vidikov trajnosti vlagamo tudi v lokalne mreže in podporo, s čimer zmanjšujemo potrebo po dolgotrajnih dobavnih verigah in povečujemo energetsko učinkovitost celotnega poslovanja. Tudi pri svetovanju strankam spodbujamo trajnostno uporabo, vključno z optimalnim obratovanjem naprav.

Kako digitalizacija, kot zelo aktualna tema, spreminja vašo panogo?

Digitalizacija spreminja prezračevalno industrijo iz osnovnega tehničnega področja v inteligentno, podatkovno vodeno panogo. Lunos je med prvimi proizvajalci, ki so omogočili daljinsko upravljanje prezračevalnih naprav prek mobilnih aplikacij, spremljanje kakovosti zraka v realnem času in povezljivost z drugimi pametnimi sistemi.

Poleg tega smo eden izmed pionirjev na področju vključevanja umetne inteligence (UI) v sisteme prezračevanja. Z uporabo UI naprave samodejno prilagajajo delovanje glede na prisotnost oseb, zunanjo temperaturo, vlago in druge dejavnike – ne da bi uporabnik moral karkoli nastavljati. Na področju projektiranja uporabljamo umetno inteligenco tudi za analizo pretokov, simulacijo razmer v prostoru in optimizacijo celotnega sistema že v fazi načrtovanja.

Kakšni so še načrti za prihodnost?

Naši načrti temeljijo na dolgoročni rasti, širitvi in inovacijah. V Sloveniji še naprej krepimo lokalno prisotnost, širimo strokovno in montažno mrežo ter ozaveščamo o pomembnosti kakovostnega prezračevanja. V regiji bomo razširili model podjetja Lunos tudi v druge države z lastno ali partnersko infrastrukturo.

Naš dolgoročni cilj pa presega zgolj širitev. Vizija podjetja Lunos je ostati vodilni globalni inovator na področju decentraliziranega prezračevanja, ki s pametnimi, trajnostnimi in človeku prijaznimi rešitvami ustvarja zdrav življenjski prostor – za vsako generacijo in v vsakem okolju. Prezračevanje razumemo kot osnovno pravico do kakovostnega bivanja in zdravja, ne kot luksuz.