Zakaj je zdaj pravi čas za nepremičnino na obali? Preverite obmorske dragulje

Obmorski kraji so še vedno med najbolj iskanimi lokacijami za kupce novogradenj. Za slovenske kupce sta zanimivi tako slovenska kot hrvaška obala, kjer smo Slovenci znani kot zelo zaželeni kupci. Kot pravi direktor agencije Stoja Trade Zoran Đukić, so za Slovence med obmorskimi lokacijami najbolj zanimivi kraji v Istri, Opatija, vse tja do Krka, za tujce pa Dalmacija, Split, Zadar, Dubrovnik ter otoka Hvar in Brač. Sproščen življenjski slog, edinstvena pokrajina, bližina morja, možnosti za rekreacijo ter številni kulturni in družabni dogodki marsikoga vabijo, da si ob morju poišče stalni dom, počitniško stanovanje ali pa si tam omisli naložbeno nepremičnino za oddajanje ali občasno bivanje. Življenje ob obali ima malce drugačen utrip kot na celini, predvsem pa ima naložba zaradi turizma velik potencial.

Ponudba agencije Stoja Trade z odličnimi novogradnjami ob slovenski in hrvaški obali prinaša svežo ponudbo na nepremičninski trg, kar privablja domače in tuje investitorje in kupce. Med projekti, ki bodo kmalu na voljo, sta slovenski projekt Vila Olea v Portorožu in hrvaški projekt Vile Ičići pri Opatiji, med novogradnjami, ki krojijo ponudbo ob slovenski obali, pa je projekt Rezidence Murva. Stoja pa napoveduje še en projekt, ki ga bodo veseli vsi, ki želijo nemoteno uživati v bližini morja. Projekt Vila Aurelia in Vila Oliviera v Umagu bo končan predvidoma septembra 2026.

Vila Aurelia in Vila Oliviera: Stoja napoveduje raj v objemu narave v Umagu

V Umagu bo prihodnje leto Stoja ponudila novo priložnost za nakup vrhunske nepremičnine. FOTO: Stoja Trade

Stoja Trade za september prihodnje leto napoveduje dokončanje dveh vil v bližini morja, v hrvaškem Umagu. Vila Aurelia in Vila Oliviera sta edinstvena priložnost za nakup vrhunske nepremičnine. Projekt, ki izstopa zaradi premišljene arhitekture, visoke kakovosti gradnje in odlične lokacije v bližini morja, vključuje dve enaki večstanovanjski stavbi s skupaj 12 ekskluzivnimi stanovanji različnih velikosti.

Spodnja stanovanja v Vili Aurelii in Vili Olivieri bodo imela atrije, ostala pa prostorne balkone ali terase. FOTO: Stoja Trade

Arhitekti so zasnovali funkcionalne tlorise z veliko naravne svetlobe. Spodnja stanovanja bodo imela atrije, druga pa prostorne balkone ali terase.

Z nakupom stanovanja v Vili Aurelii ali Vili Olivieri boste dobili svoj košček raja ob morju, v priljubljenem obmorskem mestu na hrvaški obali, zelo blizu slovensko-hrvaške meje.

Vrhunska lokacija za ljubitelje bivanja ob morju

V Vili Aurelii ali Vili Olivieri bo skupaj 12 stanovanj različnih velikosti. FOTO: Stoja Trade

V neposredni bližini so plaža Zlatorog, otroško igrišče in vsa lepota narave, ki zagotavlja mirno in sproščujoče bivanje. Pomembna prednost lokacije, ki bo razveselila vse kupce, je, da na območju med objektoma in morjem ne bo dodatne gradnje.

Med obema vilama in morjem se ne bo izvajala dodatna gradnja. FOTO: Stoja Trade

Stanovanjske enote skupaj: 12 stanovanj Predvidena cena: okvirno od 4.950 EUR/m² (vključno z DDV) Predvidena velikost stanovanj: cca 59 m² do 124,52 m² neto Potencialne stranke trenutno obveščajo o projektu. Uradna prodaja in nakup bosta mogoča, ko bo investitor pridobil splošne pogoje prodaje.

Iščete prestižen življenjski prostor na eni najbolj iskanih lokacij na Hrvaškem? FOTO: Stoja Trade

V okolici Opatije, v kraju Ičići, Stoja Trade napoveduje še en butični projekt – Vile Ičići, ki bodo še dodatno obogatile ponudbo zelo iskanih novogradenj na slikoviti lokaciji ob jadranski obali. Ena najnovejših naložb v regiji bo zagotovo pritegnila vse, ki iščejo prestižen življenjski prostor na eni najbolj iskanih lokacij na Hrvaškem, ki je zaradi odlične povezave z avtocestami hitro dostopna tudi za slovenske kupce.

V okviru projekta Vile Ičići bo Stoja Trade zgradila dve vili, v vsaki bodo tri stanovanja in dva apartmaja. Za vrhunsko bivalno udobje bodo poskrbeli s sodobnimi materiali in izjemno domišljeno zasnovo stanovanj, ob vsakem od obeh objektov pa je tudi zasebni bazen za vsakodnevno sprostitev. V stanovanjskih enotah bodo velike dnevne sobe, svetli in zračni prostori z velikimi steklenimi stenami.

Elegantna, udobna in funkcionalna stanovanja so vaša edinstvena priložnost za bivanje v bližini morja, v enem najbolj priljubljenih turističnih krajev Hrvaške, ki mu pravijo tudi biser Jadrana.

Projekt bo v celoti zaključen predvidoma v naslednjih dveh letih. Vile Ičići bodo ne samo luksuzno bivališče, ampak tudi priložnost za investiranje v enega najbolj atraktivnih delov Hrvaške.

Luksuzne vile z bazeni v neposredni bližini Opatije

Opatija je eno najbolj priljubljenih mest na Hrvaškem. Vsako leto gosti številne festivale in druge prireditve. FOTO: Stoja Trade

Vile Ičići so le nekaj minut od plaže, kar pomeni, da boste lahko uživali v morskem zraku in sončnih zahodih vsak dan. Vile bodo zgrajene na hribu, na idilični dvignjeni lokaciji s prelepimi razgledi na Jadransko morje in okolico. Zagotovljena je visoka stopnja zasebnosti in popoln mir. Če pa si boste zaželeli malce mestnega vrveža, še posebej v visoki poletni sezoni, pa so Opatija in druge priljubljene destinacije ob obali dosegljive v nekaj minutah vožnje. Ta strateška lega združuje vse prednosti mirnega okolja in bližine turističnih krajev.

Neponovljiva lokacija

Vile Ičići so odlična priložnost za naložbo. FOTO: Stoja Trade

Opatijo odlikujejo bogata zgodovina, zanimiva arhitektura, številni parki, izjemna kulinarika in obalna promenada Lungomare, obiščejo jo radi vsi, ki jih zanimajo kulturne in zgodovinske znamenitosti ter si želijo oddiha v naravi. Med najbolj prepoznavnimi znamenitostmi sta Vila Angiolina, ki je del opatijskega muzeja, ter čudoviti Park Angiolina, kjer lahko obiskovalci uživajo v sprostitvi med stoletnimi drevesi in cvetličnimi vrtovi.

Lokacija: Opatija, Ičići Novogradnja: dve luksuzni vili, v vsaki tri luksuzna stanovanja in dva moderna apartmaja Dodatna ponudba: zunanji bazen pri vsakem objektu Potencialne stranke trenutno obveščajo o projektu. Uradna prodaja in nakup bosta mogoča, ko bo investitor pridobil splošne pogoje prodaje.

Vila Olea v Portorožu: vse, kar potrebujete za udobno in prestižno življenje ob morju

Stoja Trade napoveduje gradnjo luksuznega tristanovanjskega objekta s sodobno zasnovanimi stanovanji na odlični lokaciji v Portorožu. FOTO: Doming

Na romantičnem naslovu Cvetna pot v Portorožu – nad znamenitim portoroškim hotelom – bo kmalu zrasla luksuzna Vila Olea s tremi udobnimi stanovanji. Mirna lokacija je le nekaj sto metrov oddaljena od morja, v bližini je vsa infrastruktura za udobno življenje, kot so trgovine, restavracije, lekarna, zdravstveni doma, avtobusna postaja in šole.

Stanovanja v treh etažah, s skupnim bazenom in prostornimi terasami bodo s svojo vrhunsko arhitekturno zasnovo prepričala najzahtevnejše kupce, ki iščejo sanjsko lokacijo za popolno ravnovesje med zasebnostjo in živahnim dogajanjem na Obali. Vila Olea je zaradi svoje ekskluzivnosti in lokacije tudi odlična naložbena priložnost.

Izjemna priložnost za sanjski dom v srcu Portoroža

Vsa stanovanja v Vili Olea bodo ponujala vrhunsko udobje za nove lastnike in bodo zadovoljila tudi najzahtevnejše kupce. FOTO: Doming

Vila Olea je zasnovana kot sodobna večstanovanjska stavba. Skrbno premišljeni tlorisi se čudovito ujemajo z razgibano konstrukcijo objekta, ki se bo kar zlila z zelenjem neposredne okolice in lepotami slovenske obale.

Tlorisi vseh treh stanovanj, ki bodo imeli od 89,15 do 106,94 kvadratnega metra notranjih površin, so zelo funkcionalni in prostorni, kar bodo cenile predvsem družine. Zelo udoben dnevni prostor se odpira v kuhinjo z jedilnim kotom. Pomemben del arhitekturne zasnove so visoki stropi in velike steklene površine s panoramskim pogledom na morje.

Moderni dizajn Vile Olea se čudovito prepleta s pokrajino. FOTO: Doming

V vsakem stanovanju sta po dve spalnici in dve kopalnici ter utiliti. Stanovanje v spodnjem platoju ima še en prostor za garderobo in en kabinet. Poskrbljeno bo tudi za jeklene konjičke. Stanovanjem pripadajo po dve parkirni mesti in shramba v garaži ter skupne zunanje površine v pritličnem, spodnjem in zgornjem platoju. Poleg stanovanjskih bodo vsakemu stanovanju pripadale tudi zunanje površine oziroma terase velikosti od 64,3 do 78,69 kvadratnega metra in bodo povezane s stanovanji. Zunanje površine bodo ob skupnem prelivnem bazenu. Stanovanji v spodnji etaži imata tudi svoje dvigalo.

FOTO: Doming

Projekt Vila Olea je trenutno v fazi načrtovanja in pridobivanja potrebnih dovoljenj. Gradnja naj bi se začela v prihodnjih mesecih, zaključek pa je predviden v začetku leta 2026. Poudarek je na trajnostni gradnji, energetski učinkovitosti in uporabi okolju prijaznih materialov. Estetsko dovršen objekt v naravnih barvnih odtenkih bo dobesedno dihal s sredozemskim značajem pokrajine.

FOTO: Doming

Lokacija: Portorož, Cvetna ulica Novogradnja: tri stanovanja v sanjski vili Predvidena cena: od 1.286.954 EUR do 1.407.588 EUR Predvidena velikost stanovanj: od 89,15 m2 do 106,94 m2 brez drugih površin Predvidena velikost zunanjih površin: od 64,3 m2 do 78,69 m2 Zaključek gradnje je načrtovan v začetku leta 2026.

Rezidenca Murve: ne zamudite, čakata vas le še dve stanovanji

Stanovanjski bloki in vile v Rezidenci Murve so zgrajeni v kraškem slogu s kamnitim ovojem, kar jim daje privlačen videz in trajnostni značaj. FOTO: Stoja Trade

Med vročimi nepremičninskimi projekti agencije Stoja Trade je tudi Rezidenca Murve, ki je tik pred tem, da jo popolnoma razprodajo, zato ne odlašajte z ogledom in rezervacijo.

Pred hitrim tempom življenja se lahko umaknete tudi z izbiro prave lokacije. Na skrbno izbrani legi v vasi Šmarje nad Koprom vas v osrčju slovenske Istre pričakuje idilična mediteranska stanovanjska soseska Rezidenca Murve. Naselje ima premišljeno zasnovane zunanje površine, namenjene sprostitvi in druženju. V okolici je veliko možnosti za sprehode in različna doživetja. Naselje je hitro dostopno iz vseh smeri in je le nekaj minut vožnje od mesta Koper, na poti med Piranom in Hrvaško. Iz naselja imamo razgled od slovenskega morja vse do savudrijskega rta.

Lokacija Rezidence Murve omogoča enostaven dostop do Italije in Hrvaške, kar je dodatna prednost za potencialne kupce. FOTO: Stoja Trade

V naselju so zgradili 16 vrstnih hiš za zahtevnejše kupce in štiri stanovanjske bloke s 44 stanovanji. Vrstne hiše v dveh nivojih brez kleti imajo približno 150 kvadratnih metrov skupnih površin, hiše v treh nivojih s kletjo pa 230 kvadratnih metrov skupnih površin. V kletnem delu je predviden večnamenski prostor, ki ga bo vsak lastnik uporabil v skladu z lastnimi potrebami.

Površina stanovanj znaša od 37,60 do 87 kvadratnih metrov, v stanovanjskih blokih pa so tudi štirje poslovni prostori. Vsa stanovanja imajo lože, nekatera tudi atrije.

Za privlačen videz v kraškem slogu so poskrbeli z izbiro naravnih materialov. Kamnit ovoj vseh zgradb se popolnoma ujema z okolico. Kamen kot trajnostni material poskrbi za zaščito pred vremenskimi vplivi in se ponaša z dolgo življenjsko dobo, ki preživi več generacij. Prostor obogati s toplino, eleganco in naravno lepoto. Poleg tega ohranja stabilno notranjo temperaturo in tako zmanjšuje potrebo po ogrevanju ali hlajenju. Debelina kamnitega zidu in gostota materiala absorbirata zvok in preprečujeta prehajanje hrupa iz okolice. To ustvarja mirno in tiho bivalno okolje. Kamnita gradnja je brezčasna in se prilagaja različnim slogom, od klasičnega do sodobnega.

Bližina morja in pestrega mestnega življenja

Naselje Rezidence Murva nad Koprom ponujajo sodobno bivanje ob obali. FOTO: Stoja Trade

Želite uživati v svojem koščku raja med morjem in mestom? Gradnja stanovanjskega naselja Rezidence Murva poteka po načrtu, vselitev je predvidena poleti 2025. Prebivalci naselja Murve bodo lahko uživali v prijetnem podnebju in umirjenem okolju naselja z dušo. Vrhunsko zasnovane hiše in stanovanjski kompleks v kraškem slogu so daleč stran od poletne turistične gneče, a dovolj blizu morja, da si lahko privoščijo obisk slovenskega in hrvaškega morja.

V idilični istrski vasici gradijo novo sosesko Murva. FOTO: Stoja Trade

Poiščite svoj kotiček ob morju in se dogovorite za ogled svojega sanjskega stanovanja ob morju. Pohitite, saj je za stanovanja in vile izjemno zanimanje – prodanih je že 42 stanovanj. Na voljo sta le še dve stanovanji – trisobno in štirisobno s prostornim tlorisom in funkcionalno razporeditvijo prostorov.

Skupaj: 44 stanovanj velikosti od 37,60 do 87 m2 (42 jih je že prodanih), 16 vrstnih hiš in štirje poslovni prostori. Na voljo sta še zadnji dve stanovanji. Razpon cene za stanovanja: od 188.354,20 EUR do 358.207,84 EUR Razpon cene za vile: od 484.482,75 EUR z že vključenim DDV, v primeru izdelave do IV. gradbene faze Razpon velikosti vil: 150 ali 230 kvadratnih metrov skupnih površin Vseljivo: poleti 2025

